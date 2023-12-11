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Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды
Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды
Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T16:31
2023-12-11T16:42
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости крыма
крым
симферополь
риа новости крым
владимир константинов
альберт куршутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. Церемония награждения состоялась в понедельник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Врио министра информполитики Крыма Альберт Куршутов в свою очередь также поздравил коллектив регионального подразделения с годовщиной и отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения."Вы действительно делаете честные новости - это не механизмы и не инструменты. Это люди. Собрать лучших - дорого стоит. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мы прекрасно понимаем, насколько она на сегодняшний день непростая", - сказал он.За значительный вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно-политической жизни Крыма грамотой Президиума Государственного совета Крыма с нагрудным знаком награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, ценными подарками отмечены выпускающий редактор сайта Алла Дружинович и руководитель направления Отдела социальных сетей и мультимедиа Дмитрий Макеев, благодарности получили выпускающий редактор сайта Яна Гасс и старший корреспондент Элеонора Павловская.Почетными грамотами Совета министров Республики Крым награждены руководитель проектов регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Марина Бородина, звукорежиссер радиоэфира Отдела радио "Спутник в Крыму" Геннадий Мазаев.Почетными грамотами республиканского мининформа отмечены ведущий Отдела радио "Спутник в Крыму" Алла Горева, продюсер пресс-центра регионального подразделения "России Сегодня" в Симферополе Юлия Кузьменко, собственные корреспонденты РИА Новости Крым Галина Оленева и Анна Петрова, старший редактор социальных сетей и мультимедиа Екатерина Радионова, а также водитель регионального подразделения Александр Сливко.Ранее сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма, крым, симферополь, риа новости крым, владимир константинов, альберт куршутов, государственный совет рк (госсовет), совет министров рк, мининформ крыма, видео
Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

Сотрудники РИА Новости Крым получили госнаграды к 10-летию Медиагруппы "Россия сегодня"

16:31 11.12.2023 (обновлено: 16:42 11.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. Церемония награждения состоялась в понедельник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
"Определенная дистанция пройдена. Сегодня точно результат уже нам понятен. Агентство заняло ведущее место в стране, как, наверное, и задумывалось отцами-основателями. События Крымской весны нашли отражение в повседневной работе, создании здесь филиала и представительства в Крыму. Это очень важно и символично. За всем этим стоят люди, команда состоялась", - сказал на церемонии награждения спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Врио министра информполитики Крыма Альберт Куршутов в свою очередь также поздравил коллектив регионального подразделения с годовщиной и отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения.
"Вы действительно делаете честные новости - это не механизмы и не инструменты. Это люди. Собрать лучших - дорого стоит. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мы прекрасно понимаем, насколько она на сегодняшний день непростая", - сказал он.
За значительный вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно-политической жизни Крыма грамотой Президиума Государственного совета Крыма с нагрудным знаком награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, ценными подарками отмечены выпускающий редактор сайта Алла Дружинович и руководитель направления Отдела социальных сетей и мультимедиа Дмитрий Макеев, благодарности получили выпускающий редактор сайта Яна Гасс и старший корреспондент Элеонора Павловская.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
1 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
2 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
3 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
4 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Почетными грамотами Совета министров Республики Крым награждены руководитель проектов регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Марина Бородина, звукорежиссер радиоэфира Отдела радио "Спутник в Крыму" Геннадий Мазаев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
1 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
2 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
3 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА "Россия Сегодня"

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА Россия Сегодня
4 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА "Россия Сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием Медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4

Награждение сотрудников РИА Новости Крым в связи с десятилетием МИА "Россия Сегодня"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Почетными грамотами республиканского мининформа отмечены ведущий Отдела радио "Спутник в Крыму" Алла Горева, продюсер пресс-центра регионального подразделения "России Сегодня" в Симферополе Юлия Кузьменко, собственные корреспонденты РИА Новости Крым Галина Оленева и Анна Петрова, старший редактор социальных сетей и мультимедиа Екатерина Радионова, а также водитель регионального подразделения Александр Сливко.
Ранее сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года".
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