Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. Церемония награждения состоялась в понедельник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Врио министра информполитики Крыма Альберт Куршутов в свою очередь также поздравил коллектив регионального подразделения с годовщиной и отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения."Вы действительно делаете честные новости - это не механизмы и не инструменты. Это люди. Собрать лучших - дорого стоит. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мы прекрасно понимаем, насколько она на сегодняшний день непростая", - сказал он.За значительный вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно-политической жизни Крыма грамотой Президиума Государственного совета Крыма с нагрудным знаком награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, ценными подарками отмечены выпускающий редактор сайта Алла Дружинович и руководитель направления Отдела социальных сетей и мультимедиа Дмитрий Макеев, благодарности получили выпускающий редактор сайта Яна Гасс и старший корреспондент Элеонора Павловская.Почетными грамотами Совета министров Республики Крым награждены руководитель проектов регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Марина Бородина, звукорежиссер радиоэфира Отдела радио "Спутник в Крыму" Геннадий Мазаев.Почетными грамотами республиканского мининформа отмечены ведущий Отдела радио "Спутник в Крыму" Алла Горева, продюсер пресс-центра регионального подразделения "России Сегодня" в Симферополе Юлия Кузьменко, собственные корреспонденты РИА Новости Крым Галина Оленева и Анна Петрова, старший редактор социальных сетей и мультимедиа Екатерина Радионова, а также водитель регионального подразделения Александр Сливко.Ранее сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией
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Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды
Сотрудники РИА Новости Крым получили госнаграды к 10-летию Медиагруппы "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. Церемония награждения состоялась в понедельник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
"Определенная дистанция пройдена. Сегодня точно результат уже нам понятен. Агентство заняло ведущее место в стране, как, наверное, и задумывалось отцами-основателями. События Крымской весны нашли отражение в повседневной работе, создании здесь филиала и представительства в Крыму. Это очень важно и символично. За всем этим стоят люди, команда состоялась", - сказал на церемонии награждения спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Врио министра информполитики Крыма Альберт Куршутов в свою очередь также поздравил коллектив регионального подразделения с годовщиной и отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения.
"Вы действительно делаете честные новости - это не механизмы и не инструменты. Это люди. Собрать лучших - дорого стоит. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мы прекрасно понимаем, насколько она на сегодняшний день непростая", - сказал он.
За значительный вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно-политической жизни Крыма грамотой Президиума Государственного совета Крыма с нагрудным знаком награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, ценными подарками отмечены выпускающий редактор сайта Алла Дружинович и руководитель направления Отдела социальных сетей и мультимедиа Дмитрий Макеев, благодарности получили выпускающий редактор сайта Яна Гасс и старший корреспондент Элеонора Павловская.
Почетными грамотами Совета министров Республики Крым награждены руководитель проектов регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Марина Бородина, звукорежиссер радиоэфира Отдела радио "Спутник в Крыму" Геннадий Мазаев.
Почетными грамотами республиканского мининформа отмечены ведущий Отдела радио "Спутник в Крыму" Алла Горева, продюсер пресс-центра регионального подразделения "России Сегодня" в Симферополе Юлия Кузьменко, собственные корреспонденты РИА Новости Крым Галина Оленева и Анна Петрова, старший редактор социальных сетей и мультимедиа Екатерина Радионова, а также водитель регионального подразделения Александр Сливко.
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