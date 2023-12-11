https://crimea.ria.ru/20231211/sotrudniki-ria-novosti-krym-poluchili-gosudarstvennye-nagrady-1133468536.html

Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T16:31

2023-12-11T16:31

2023-12-11T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. Церемония награждения состоялась в понедельник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Врио министра информполитики Крыма Альберт Куршутов в свою очередь также поздравил коллектив регионального подразделения с годовщиной и отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения."Вы действительно делаете честные новости - это не механизмы и не инструменты. Это люди. Собрать лучших - дорого стоит. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мы прекрасно понимаем, насколько она на сегодняшний день непростая", - сказал он.За значительный вклад в развитие журналистики, активное участие в освещении общественно-политической жизни Крыма грамотой Президиума Государственного совета Крыма с нагрудным знаком награждена шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, ценными подарками отмечены выпускающий редактор сайта Алла Дружинович и руководитель направления Отдела социальных сетей и мультимедиа Дмитрий Макеев, благодарности получили выпускающий редактор сайта Яна Гасс и старший корреспондент Элеонора Павловская.Почетными грамотами Совета министров Республики Крым награждены руководитель проектов регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Марина Бородина, звукорежиссер радиоэфира Отдела радио "Спутник в Крыму" Геннадий Мазаев.Почетными грамотами республиканского мининформа отмечены ведущий Отдела радио "Спутник в Крыму" Алла Горева, продюсер пресс-центра регионального подразделения "России Сегодня" в Симферополе Юлия Кузьменко, собственные корреспонденты РИА Новости Крым Галина Оленева и Анна Петрова, старший редактор социальных сетей и мультимедиа Екатерина Радионова, а также водитель регионального подразделения Александр Сливко.Ранее сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваВ Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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