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В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией
В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией
В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T13:16
2023-12-05T13:16
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день воссоединения с россией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Константинов напомнил, что решение об учреждении этой награды парламентарии приняли на сессии 29 ноября.Награжденному будет вручаться медаль и удостоверение установленного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героевМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
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крым, владимир константинов, россия, день воссоединения с россией, общество, награды, новости крыма
В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией

Крымский мост украсит юбилейную медаль к 10-летию воссоединения с Россией

13:16 05.12.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Крыму утвердили описание медали к 10-летию воссоединения с Россией
В Крыму утвердили описание медали к 10-летию воссоединения с Россией
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"На лицевой стороне медали изображен Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова. В верхней части медали слева расположена надпись "Крым с Россией", а в нижней справа — даты "2014–2024". На оборотной стороне медали располагается надпись "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией" , - рассказал он.
Константинов напомнил, что решение об учреждении этой награды парламентарии приняли на сессии 29 ноября.
Награжденному будет вручаться медаль и удостоверение установленного образца.
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КрымВладимир КонстантиновРоссияДень Воссоединения с РоссиейОбществоНаградыНовости Крыма
 
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