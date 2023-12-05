https://crimea.ria.ru/20231205/v-krymu-utverdili-vid-medali-k-10-letiyu-vossoedineniya-s-rossiey-1133317713.html

В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией

В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Крыму утвердили вид медали к 10-летию воссоединения с Россией

В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T13:16

2023-12-05T13:16

2023-12-05T13:16

крым

владимир константинов

россия

день воссоединения с россией

общество

награды

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Константинов напомнил, что решение об учреждении этой награды парламентарии приняли на сессии 29 ноября.Награжденному будет вручаться медаль и удостоверение установленного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героевМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, россия, день воссоединения с россией, общество, награды, новости крыма