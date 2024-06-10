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За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО
За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2024
За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО
Старшему сыну Юлии недавно исполнилось 23 года. Он был мобилизован в сентябре 2022-го. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T15:21
2024-06-10T15:21
герои сво
крым
новости крыма
симферополь
фонд "защитники отечества"
владимир трегуб
общество
награды
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Старшему сыну Юлии недавно исполнилось 23 года. Он был мобилизован в сентябре 2022-го."Уже через неделю, как ушел из дома, оказался "за ленточкой". Побывал и в Крынках, и Работино, в самом пекле. Мне за него очень страшно, молюсь за него. Но испытываю гордость за сына", - говорит она, едва сдерживая слезы.Наградили за мужество и доблестьТолько что ее сын – морпех, водитель БТРа с позывным "Псих", в числе других таких же участников СВО и членов их семей, в торжественной обстановке получил государственную награду Республики Крым - медаль "За мужество и доблесть".Награды вручают руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Татьяна Галактионова.Бойцы по очереди выходят из зала для награждения. Присутствующие приветствуют их аплодисментами. Организаторы, пожимая героям руки, говорят: "Поздравляем, спасибо за службу!""Служу России!" - чеканят ребята. А те, кто из ЧВК "Редут", добавляют: "И вере православной".- За что наградили? – спрашиваю сына Юлии.- Подбили нас. При выполнении боевой задачи. Потихонечку оттуда выбирались, под обстрелом, под огнем. Спас наводчика. К сожалению, не все выжили, пехота сверху сидела... Но большая часть осталась в живых.В том бою "Псих" тоже был ранен. Сейчас восстанавливается.Уже оправился после ранения и вернулся в строй боец с позывным "Саныч". Он тоже мобилизованный, гранатометчик.- Первый заход у нас был в 2022 году, в районе Николаева. Не, не страшно было, потому что еще не знаешь, что и как. Это как первый прыжок с парашютом (улыбается). А сейчас понимаешь: надо ценить каждый прожитый день.- Чем отличились в боях?- Под Работино как-то остановил наступление на участке ответственности, отразил несколько накатов. На нас пошла живая сила и бронетехника противника."Саныч" был ранен – осколком зацепило позвоночник. У него отнялись обе ноги. Была угроза инвалидности. Но медики его "нормально вытащили". Продолжает служить. Это его вторая награда. Чуть раньше ему вручили медаль "За храбрость".Все участники СВО – герои"Здесь собрались ребята, которые непосредственно находились в зоне боевого соприкосновения, а не просто проездом, именно те, кто выполнял служебные боевые задачи", - говорит руководитель Комитета воинов СВО Татьяна Галактионова. И добавляет: "Вы - наши герои! Каждый. Мы очень вами гордимся! Мы восхищаемся вашей самоотверженностью, отвагой, честью, вашими мужественными поступками в зоне СВО".Наград должны быть удостоены все участники спецоперации, убежден заместитель руководителя фонда Защитники Отчества, в прошлом замкомандира штурмового батальона "Таврида", ветеран СВО и один из награжденных Дмитрий Воронин.По словам руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба, бойцам важно получать награды - это поднимает их боевой дух."Такие награды важны вдвойне. Они дают бойцам понять, что о них помнят, что мы им благодарны, - сказал Трегуб РИА Новости Крым. - Участникам спецоперации, которые выполняют свой боевой долг и благодаря которым мы здесь, в мирной жизни, можем спокойно воспитывать детей и работать, надо неустанно говорить словам благодарности".Награды тех участников спецоперации, кто не смог присутствовать на церемонии, вручили родственникам и сослуживцам. Одному из участников мероприятия, бойцу ЧВК, также выдали удостоверение ветерана боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовВ Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действийВторой дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в Крыму
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герои сво, крым, новости крыма, симферополь, фонд "защитники отечества", владимир трегуб, общество, награды
За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО

В Крыму 15 бойцов СВО получили медали "За мужество и доблесть"

15:21 10.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение медалью "За мужество и доблесть"
Награждение медалью За мужество и доблесть - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
Старшему сыну Юлии недавно исполнилось 23 года. Он был мобилизован в сентябре 2022-го.
"Уже через неделю, как ушел из дома, оказался "за ленточкой". Побывал и в Крынках, и Работино, в самом пекле. Мне за него очень страшно, молюсь за него. Но испытываю гордость за сына", - говорит она, едва сдерживая слезы.

Наградили за мужество и доблесть

Только что ее сын – морпех, водитель БТРа с позывным "Псих", в числе других таких же участников СВО и членов их семей, в торжественной обстановке получил государственную награду Республики Крым - медаль "За мужество и доблесть".
Награды вручают руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Татьяна Галактионова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Татьяна Галактионова
Награждение медалью За мужество и доблесть - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бойцы по очереди выходят из зала для награждения. Присутствующие приветствуют их аплодисментами. Организаторы, пожимая героям руки, говорят: "Поздравляем, спасибо за службу!"
"Служу России!" - чеканят ребята. А те, кто из ЧВК "Редут", добавляют: "И вере православной".
- За что наградили? – спрашиваю сына Юлии.
- Подбили нас. При выполнении боевой задачи. Потихонечку оттуда выбирались, под обстрелом, под огнем. Спас наводчика. К сожалению, не все выжили, пехота сверху сидела... Но большая часть осталась в живых.
В том бою "Псих" тоже был ранен. Сейчас восстанавливается.
Уже оправился после ранения и вернулся в строй боец с позывным "Саныч". Он тоже мобилизованный, гранатометчик.
- Первый заход у нас был в 2022 году, в районе Николаева. Не, не страшно было, потому что еще не знаешь, что и как. Это как первый прыжок с парашютом (улыбается). А сейчас понимаешь: надо ценить каждый прожитый день.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчастник спецоперации с позывным "Саныч" получил медаль "За мужество и доблесть"
Участник спецоперации с позывным Саныч получил медаль За мужество и доблесть - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Участник спецоперации с позывным "Саныч" получил медаль "За мужество и доблесть"
- Чем отличились в боях?
- Под Работино как-то остановил наступление на участке ответственности, отразил несколько накатов. На нас пошла живая сила и бронетехника противника.
"Саныч" был ранен – осколком зацепило позвоночник. У него отнялись обе ноги. Была угроза инвалидности. Но медики его "нормально вытащили". Продолжает служить. Это его вторая награда. Чуть раньше ему вручили медаль "За храбрость".

Все участники СВО – герои

"Здесь собрались ребята, которые непосредственно находились в зоне боевого соприкосновения, а не просто проездом, именно те, кто выполнял служебные боевые задачи", - говорит руководитель Комитета воинов СВО Татьяна Галактионова.
И добавляет: "Вы - наши герои! Каждый. Мы очень вами гордимся! Мы восхищаемся вашей самоотверженностью, отвагой, честью, вашими мужественными поступками в зоне СВО".
Наград должны быть удостоены все участники спецоперации, убежден заместитель руководителя фонда Защитники Отчества, в прошлом замкомандира штурмового батальона "Таврида", ветеран СВО и один из награжденных Дмитрий Воронин.
"Как участник спецоперации и ветеран боевых действий считаю, что все ребята, которые были на СВО, все – герои. Сейчас важно все систематизировать, чтобы никто не остался в стороне. Мы планомерно идем к тому, чтобы наградить всех", - сказал он в комментарии РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДмитрия Воронина наградили медалью "За мужество и доблесть"
Награждение медалью За мужество и доблесть - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дмитрия Воронина наградили медалью "За мужество и доблесть"
По словам руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба, бойцам важно получать награды - это поднимает их боевой дух.
"Такие награды важны вдвойне. Они дают бойцам понять, что о них помнят, что мы им благодарны, - сказал Трегуб РИА Новости Крым. - Участникам спецоперации, которые выполняют свой боевой долг и благодаря которым мы здесь, в мирной жизни, можем спокойно воспитывать детей и работать, надо неустанно говорить словам благодарности".
Награды тех участников спецоперации, кто не смог присутствовать на церемонии, вручили родственникам и сослуживцам. Одному из участников мероприятия, бойцу ЧВК, также выдали удостоверение ветерана боевых действий.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

Награждение медалью За мужество и доблесть
1 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

Награждение медалью За мужество и доблесть
2 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

Награждение медалью За мужество и доблесть
3 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

Награждение медалью За мужество и доблесть
4 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

Награждение медалью За мужество и доблесть
5 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

В Крыму наградили бойцов СВО медалью "За мужество и доблесть"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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