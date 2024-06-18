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В Перевальном начали строительство нового ЖК
В Перевальном начали строительство нового ЖК - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Перевальном начали строительство нового ЖК
Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:50
2024-06-18T13:50
2024-06-18T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал интересен своим наполнением и обещает стать альтернативой объектам ИЖС в горной части полуострова."Предгорье" – для тех, кто выбирает спокойную жизнь в окружении природы, но не готов тратить силы и ресурсы на постоянное обслуживание и содержание частного дома.Квартал расположен в окружении гор, у подножья Чатыр-Дагского массива, недалеко от знаменитого Ангарского перевала, который является популярной у туристов достопримечательностью и местом для отдыха жителей и гостей Крыма. ЖК "Предгорье" отличает удобная локация. Всего 30 минут на автомобиле, и вы окажетесь на знаменитых галечных пляжах Алушты, ровно столько же занимает дорога до центра столицы полуострова – Симферополя. В пешей доступности: остановки общественного транспорта, детский сад, школы, амбулатория, центр юношеского развития."Предгорье" состоит из четырех домов переменной этажности в 4–5 этажей. Первые этажи – функциональные. Здесь будут размещены магазины, сервисы, студии для детей, спортзал. Существующая инфраструктура локации в сочетании с собственным стрит-ритейлом квартала закрывает основные потребности для легкой загородной жизни.Дома спроектированы в лаконичном стиле экологического урбанизма. Из каждого окна открывается чудесный вид на горы и первозданную природу Южного берега Крыма.В квартале предусмотрено множество функциональных планировочных решений, чтобы любая семья нашла квартиру по душе. Большие окна, застекленные лоджии, просторные кухни, несколько санузлов – все это позволит реализовать любую интерьерную задумку. Кроме того, есть возможность хранения сезонных вещей в индивидуальных кладовых.В природном квартале "Предгорье" все спокойно, легко и понятно. Оплот безопасности и расслабления, куда стремишься после суетливого, напряженного рабочего дня. Место, где жизнь становится яснее и стабильнее.Выбрать подходящую квартиру для вас помогут в отделе продаж ГК "Владоград" по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева, 7/2, тел.: 8 978 9999 000, https://vladograd.com/.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.* Реклама, рекламодатель, застройщик ООО "СЗ "ПМК-84", ИНН 9110005826 erid: F7NfYUJCUneLs2asYBkx
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал интересен своим наполнением и обещает стать альтернативой объектам ИЖС в горной части полуострова.
"Предгорье" – для тех, кто выбирает спокойную жизнь в окружении природы, но не готов тратить силы и ресурсы на постоянное обслуживание и содержание частного дома.
Квартал расположен в окружении гор, у подножья Чатыр-Дагского массива, недалеко от знаменитого Ангарского перевала, который является популярной у туристов достопримечательностью и местом для отдыха жителей и гостей Крыма. ЖК "Предгорье" отличает удобная локация. Всего 30 минут на автомобиле, и вы окажетесь на знаменитых галечных пляжах Алушты, ровно столько же занимает дорога до центра столицы полуострова – Симферополя. В пешей доступности: остановки общественного транспорта, детский сад, школы, амбулатория, центр юношеского развития.
"Предгорье" состоит из четырех домов переменной этажности в 4–5 этажей. Первые этажи – функциональные. Здесь будут размещены магазины, сервисы, студии для детей, спортзал. Существующая инфраструктура локации в сочетании с собственным стрит-ритейлом квартала закрывает основные потребности для легкой загородной жизни.
Дома спроектированы в лаконичном стиле экологического урбанизма. Из каждого окна открывается чудесный вид на горы и первозданную природу Южного берега Крыма.
Специально для квартала была разработана концепция общественных пространств. Дома расположены так, что вся городская суета остается снаружи, а внутри – приватный двор с детскими и спортивными площадками, а также тихими местами для отдыха. Обилие деревьев, кустарников и цветов создаст особый шарм – как в загородном доме. Парковочные места для автомобилей вынесены за пределы дворовых пространств и расположены по периметру квартала.
В квартале предусмотрено множество функциональных планировочных решений, чтобы любая семья нашла квартиру по душе. Большие окна, застекленные лоджии, просторные кухни, несколько санузлов – все это позволит реализовать любую интерьерную задумку. Кроме того, есть возможность хранения сезонных вещей в индивидуальных кладовых.
В природном квартале "Предгорье" все спокойно, легко и понятно. Оплот безопасности и расслабления, куда стремишься после суетливого, напряженного рабочего дня. Место, где жизнь становится яснее и стабильнее.
Выбрать подходящую квартиру для вас помогут в отделе продаж ГК "Владоград" по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева, 7/2, тел.: 8 978 9999 000, https://vladograd.com/
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