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В Перевальном начали строительство нового ЖК - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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В Перевальном начали строительство нового ЖК
В Перевальном начали строительство нового ЖК - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Перевальном начали строительство нового ЖК
Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:50
2024-06-18T13:50
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жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал интересен своим наполнением и обещает стать альтернативой объектам ИЖС в горной части полуострова."Предгорье" – для тех, кто выбирает спокойную жизнь в окружении природы, но не готов тратить силы и ресурсы на постоянное обслуживание и содержание частного дома.Квартал расположен в окружении гор, у подножья Чатыр-Дагского массива, недалеко от знаменитого Ангарского перевала, который является популярной у туристов достопримечательностью и местом для отдыха жителей и гостей Крыма. ЖК "Предгорье" отличает удобная локация. Всего 30 минут на автомобиле, и вы окажетесь на знаменитых галечных пляжах Алушты, ровно столько же занимает дорога до центра столицы полуострова – Симферополя. В пешей доступности: остановки общественного транспорта, детский сад, школы, амбулатория, центр юношеского развития."Предгорье" состоит из четырех домов переменной этажности в 4–5 этажей. Первые этажи – функциональные. Здесь будут размещены магазины, сервисы, студии для детей, спортзал. Существующая инфраструктура локации в сочетании с собственным стрит-ритейлом квартала закрывает основные потребности для легкой загородной жизни.Дома спроектированы в лаконичном стиле экологического урбанизма. Из каждого окна открывается чудесный вид на горы и первозданную природу Южного берега Крыма.В квартале предусмотрено множество функциональных планировочных решений, чтобы любая семья нашла квартиру по душе. Большие окна, застекленные лоджии, просторные кухни, несколько санузлов – все это позволит реализовать любую интерьерную задумку. Кроме того, есть возможность хранения сезонных вещей в индивидуальных кладовых.В природном квартале "Предгорье" все спокойно, легко и понятно. Оплот безопасности и расслабления, куда стремишься после суетливого, напряженного рабочего дня. Место, где жизнь становится яснее и стабильнее.Выбрать подходящую квартиру для вас помогут в отделе продаж ГК "Владоград" по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева, 7/2, тел.: 8 978 9999 000, https://vladograd.com/.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.* Реклама, рекламодатель, застройщик ООО "СЗ "ПМК-84", ИНН 9110005826 erid: F7NfYUJCUneLs2asYBkx
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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реклама, жилье, жилье в крыму, перевальное, крым

В Перевальном начали строительство нового ЖК

13:50 18.06.2024
 
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"Жилой комплекс в Перевальном
Жилой комплекс в Перевальном
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал интересен своим наполнением и обещает стать альтернативой объектам ИЖС в горной части полуострова.
"Предгорье" – для тех, кто выбирает спокойную жизнь в окружении природы, но не готов тратить силы и ресурсы на постоянное обслуживание и содержание частного дома.
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"В Перевальном начали строительство нового ЖК
В Перевальном начали строительство нового ЖК
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"
В Перевальном начали строительство нового ЖК
Квартал расположен в окружении гор, у подножья Чатыр-Дагского массива, недалеко от знаменитого Ангарского перевала, который является популярной у туристов достопримечательностью и местом для отдыха жителей и гостей Крыма. ЖК "Предгорье" отличает удобная локация. Всего 30 минут на автомобиле, и вы окажетесь на знаменитых галечных пляжах Алушты, ровно столько же занимает дорога до центра столицы полуострова – Симферополя. В пешей доступности: остановки общественного транспорта, детский сад, школы, амбулатория, центр юношеского развития.
"Предгорье" состоит из четырех домов переменной этажности в 4–5 этажей. Первые этажи – функциональные. Здесь будут размещены магазины, сервисы, студии для детей, спортзал. Существующая инфраструктура локации в сочетании с собственным стрит-ритейлом квартала закрывает основные потребности для легкой загородной жизни.
Дома спроектированы в лаконичном стиле экологического урбанизма. Из каждого окна открывается чудесный вид на горы и первозданную природу Южного берега Крыма.
Специально для квартала была разработана концепция общественных пространств. Дома расположены так, что вся городская суета остается снаружи, а внутри – приватный двор с детскими и спортивными площадками, а также тихими местами для отдыха. Обилие деревьев, кустарников и цветов создаст особый шарм – как в загородном доме. Парковочные места для автомобилей вынесены за пределы дворовых пространств и расположены по периметру квартала.
В квартале предусмотрено множество функциональных планировочных решений, чтобы любая семья нашла квартиру по душе. Большие окна, застекленные лоджии, просторные кухни, несколько санузлов – все это позволит реализовать любую интерьерную задумку. Кроме того, есть возможность хранения сезонных вещей в индивидуальных кладовых.
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"В Перевальном начали строительство нового ЖК
В Перевальном начали строительство нового ЖК
© ФОТО: предоставлено ООО "СЗ "ПМК-84"
В Перевальном начали строительство нового ЖК
В природном квартале "Предгорье" все спокойно, легко и понятно. Оплот безопасности и расслабления, куда стремишься после суетливого, напряженного рабочего дня. Место, где жизнь становится яснее и стабильнее.
Выбрать подходящую квартиру для вас помогут в отделе продаж ГК "Владоград" по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева, 7/2, тел.: 8 978 9999 000, https://vladograd.com/.
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