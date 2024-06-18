https://crimea.ria.ru/20240618/v-perevalnom-nachali-stroitelstvo-novogo-zhk-1138191741.html

В Перевальном начали строительство нового ЖК

В Перевальном начали строительство нового ЖК - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В Перевальном начали строительство нового ЖК

Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T13:50

2024-06-18T13:50

2024-06-18T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж квартир в новом жилом квартале "Предгорье" в живописной локации Крыма – селе Перевальное. Новый квартал интересен своим наполнением и обещает стать альтернативой объектам ИЖС в горной части полуострова."Предгорье" – для тех, кто выбирает спокойную жизнь в окружении природы, но не готов тратить силы и ресурсы на постоянное обслуживание и содержание частного дома.Квартал расположен в окружении гор, у подножья Чатыр-Дагского массива, недалеко от знаменитого Ангарского перевала, который является популярной у туристов достопримечательностью и местом для отдыха жителей и гостей Крыма. ЖК "Предгорье" отличает удобная локация. Всего 30 минут на автомобиле, и вы окажетесь на знаменитых галечных пляжах Алушты, ровно столько же занимает дорога до центра столицы полуострова – Симферополя. В пешей доступности: остановки общественного транспорта, детский сад, школы, амбулатория, центр юношеского развития."Предгорье" состоит из четырех домов переменной этажности в 4–5 этажей. Первые этажи – функциональные. Здесь будут размещены магазины, сервисы, студии для детей, спортзал. Существующая инфраструктура локации в сочетании с собственным стрит-ритейлом квартала закрывает основные потребности для легкой загородной жизни.Дома спроектированы в лаконичном стиле экологического урбанизма. Из каждого окна открывается чудесный вид на горы и первозданную природу Южного берега Крыма.В квартале предусмотрено множество функциональных планировочных решений, чтобы любая семья нашла квартиру по душе. Большие окна, застекленные лоджии, просторные кухни, несколько санузлов – все это позволит реализовать любую интерьерную задумку. Кроме того, есть возможность хранения сезонных вещей в индивидуальных кладовых.В природном квартале "Предгорье" все спокойно, легко и понятно. Оплот безопасности и расслабления, куда стремишься после суетливого, напряженного рабочего дня. Место, где жизнь становится яснее и стабильнее.Выбрать подходящую квартиру для вас помогут в отделе продаж ГК "Владоград" по адресу: г. Симферополь, ул. Менделеева, 7/2, тел.: 8 978 9999 000, https://vladograd.com/.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.* Реклама, рекламодатель, застройщик ООО "СЗ "ПМК-84", ИНН 9110005826 erid: F7NfYUJCUneLs2asYBkx

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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