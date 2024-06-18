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У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества

У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества - РИА Новости Крым, 18.06.2024

У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества

74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T12:13

2024-06-18T12:13

2024-06-18T12:13

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. 74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Кроме того, по информации полиции, у мужчины нашли патрон, изготовленный самодельным способом и пригодный для производства холостого выстрела, гильзу и 28 капсюлей – конструктивные элементы патронов, непригодные для стрельбы."Керчанин пояснил, что найденное вещество – это охотничий порох, который он нашел в 1990 годах и хранил для собственного использования, однако охотником мужчина никогда не был", - уточняют в полиции.Следствие выясняет все обстоятельства нахождения у пенсионера взрывоопасного предмета.На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.В начале июня стало известно, что житель Бахчисарайского района ответит в суде за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патроновВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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