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Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма
Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма
Трое крымчан обвиняются в организации одиннадцати подпольных игровых залов на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T12:53
2024-06-18T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое крымчан обвиняются в организации одиннадцати подпольных игровых залов на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю."Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины - они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет, совершенных организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.Установлено, что сообщники оборудовали одиннадцать помещений на территории Симферополя и Ялты, Алушты и Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая, где установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги. По данным ведомства, в ходе обысков в подпольных залах изъята техника, денежные средства и документация. По ходатайству следователя двое мужчин-организаторов судом заключены под стражу, их сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один фигурант – житель Ставропольского края – скрылся и объявлен в розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
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Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма

Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма - Следком

12:53 18.06.2024 (обновлено: 12:58 18.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Трое крымчан обвиняются в организации одиннадцати подпольных игровых залов на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины - они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет, совершенных организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что сообщники оборудовали одиннадцать помещений на территории Симферополя и Ялты, Алушты и Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая, где установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги.
"Преступная деятельность организованной группы была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии", - сообщили в Крымском Следкоме.
По данным ведомства, в ходе обысков в подпольных залах изъята техника, денежные средства и документация. По ходатайству следователя двое мужчин-организаторов судом заключены под стражу, их сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один фигурант – житель Ставропольского края – скрылся и объявлен в розыск.
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