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Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
Стрельба в Феодосии – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Феодосии могут слышать во вторник днем, связаны с тренировками военных. Об этом жителей и гостей города... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T11:20
2024-06-18T11:20
2024-06-18T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Феодосии могут слышать во вторник днем, связаны с тренировками военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.Горожан и туристов призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии в воскресенье будут стрелятьУтилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельникВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
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крым, феодосия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения
Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
В Феодосии 18 июня военные проводят учения со стрельбой