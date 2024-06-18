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Стрельба в Феодосии – что происходит в городе

Стрельба в Феодосии – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Стрельба в Феодосии – что происходит в городе

Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Феодосии могут слышать во вторник днем, связаны с тренировками военных. Об этом жителей и гостей города... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T11:20

2024-06-18T11:20

2024-06-18T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Феодосии могут слышать во вторник днем, связаны с тренировками военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.Горожан и туристов призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии в воскресенье будут стрелятьУтилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельникВ Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения