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В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
В Севастополе на внешнем рейде флот ЧФ РФ проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:33
2024-06-07T22:39
новости
севастополь
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде флот ЧФ РФ проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.Ранее в пятницу вечером губернатор уже предупреждал жителей и гостей Севастополя л громких звуках стрельбы, которые связаны с военными учениями. В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские боевые корабли идут на КубуВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ акватории Новороссийска на выходных будут стрелять
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новости, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

Флот проводит тренировки со стрельбой в Севастополе – Развожаев

22:33 07.06.2024 (обновлено: 22:39 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде флот ЧФ РФ проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23.00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.
В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.
Ранее в пятницу вечером губернатор уже предупреждал жителей и гостей Севастополя л громких звуках стрельбы, которые связаны с военными учениями. В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.
Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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НовостиСевастопольМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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