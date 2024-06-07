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В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой

В Севастополе на внешнем рейде флот ЧФ РФ проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T22:33

2024-06-07T22:33

2024-06-07T22:39

новости

севастополь

михаил развожаев

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде флот ЧФ РФ проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.Ранее в пятницу вечером губернатор уже предупреждал жителей и гостей Севастополя л громких звуках стрельбы, которые связаны с военными учениями. В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские боевые корабли идут на КубуВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ акватории Новороссийска на выходных будут стрелять

севастополь

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2024

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новости, севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма