https://crimea.ria.ru/20240607/v-kazachey-bukhte-sevastopolya-gromko-vlasti-obyasnili-prichinu-1137927933.html

В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину

В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину

Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу утром, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T09:40

2024-06-07T09:40

2024-06-07T11:08

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу утром, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по данным губернатора, до полудня тренировки расчетов противоподводно-диверсионных обеспечения проходят также в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации. Также в пятницу в Евпатории пройдет тренировка по гражданской обороне. Район проведения – Евпаторийская детская школа искусств, проспекты Победы и Ленина, улицы Демышева, Некрасова, Полупанова, проезд Советский.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе флот проводит ученияВнеплановые военные учения начались в Новороссийске

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя