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В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину
В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину
Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу утром, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T09:40
2024-06-07T11:08
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу утром, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, по данным губернатора, до полудня тренировки расчетов противоподводно-диверсионных обеспечения проходят также в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации. Также в пятницу в Евпатории пройдет тренировка по гражданской обороне. Район проведения – Евпаторийская детская школа искусств, проспекты Победы и Ленина, улицы Демышева, Некрасова, Полупанова, проезд Советский.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе флот проводит ученияВнеплановые военные учения начались в Новороссийске
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В Казачьей бухте Севастополя громко: власти объяснили причину

Тренировки со стрельбой проходят в пятницу в Казачьей бухте Севастополя - Развожаев

09:40 07.06.2024 (обновлено: 11:08 07.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу утром, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 14.00 в районе Казачьей бухты проводятся тренировки расчетов со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным губернатора, до полудня тренировки расчетов противоподводно-диверсионных обеспечения проходят также в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор. И призвал доверять только официальной информации.
Также в пятницу в Евпатории пройдет тренировка по гражданской обороне. Район проведения – Евпаторийская детская школа искусств, проспекты Победы и Ленина, улицы Демышева, Некрасова, Полупанова, проезд Советский.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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