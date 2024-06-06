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Внеплановые военные учения начались в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
Внеплановые военные учения начались в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
Военные учения проходят в четверг вечером в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в четверг вечером в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.Учебные стрельбы проходили в акватории порта Новороссийска также во вторник.Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВ Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, краснодарский край, кубань, черное море, безопасность, учения, армия и флот
Внеплановые военные учения начались в Новороссийске

Внеплановые учения военных проходят в морском порту Новороссийска

21:01 06.06.2024 (обновлено: 21:02 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта.
Вид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта. - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в четверг вечером в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

"В период с 21:00 по 23:00 6 июня 2024 г. спланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.

Учебные стрельбы проходили в акватории порта Новороссийска также во вторник.
Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.
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НовороссийскНовостиКраснодарский крайКубаньЧерное мореБезопасностьУченияАрмия и флот
 
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