https://crimea.ria.ru/20240606/vneplanovye-voennye-ucheniya-nachalis-v-novorossiyske-1137862197.html

Внеплановые военные учения начались в Новороссийске

Внеплановые военные учения начались в Новороссийске - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Внеплановые военные учения начались в Новороссийске

Военные учения проходят в четверг вечером в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:01

2024-06-06T21:01

2024-06-06T21:02

новороссийск

новости

краснодарский край

кубань

черное море

безопасность

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в четверг вечером в Новороссийске. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.Учебные стрельбы проходили в акватории порта Новороссийска также во вторник.Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВ Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в РоссииРФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин

новороссийск

краснодарский край

кубань

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, краснодарский край, кубань, черное море, безопасность, учения, армия и флот