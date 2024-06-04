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Стрельба слышна в порту Новороссийска
Стрельба слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Стрельба слышна в порту Новороссийска
Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:01
2024-06-04T11:01
2024-06-04T11:01
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причинуЦели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости
Стрельба слышна в порту Новороссийска
Военные 4 июня проводят учения со стрельбой в порту Новороссийска