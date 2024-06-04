https://crimea.ria.ru/20240604/strelba-slyshna-v-portu-novorossiyska-1137830326.html

Стрельба слышна в порту Новороссийска

Стрельба слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Стрельба слышна в порту Новороссийска

Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:01

2024-06-04T11:01

2024-06-04T11:01

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причинуЦели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости