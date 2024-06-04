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Стрельба слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Стрельба слышна в порту Новороссийска
Стрельба слышна в порту Новороссийска - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Стрельба слышна в порту Новороссийска
Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:01
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новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причинуЦели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
новороссийск
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, новости
Стрельба слышна в порту Новороссийска

Военные 4 июня проводят учения со стрельбой в порту Новороссийска

11:01 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения военных по стрельбе. Архивное фото
Учения военных по стрельбе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска во вторник. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.
"По информации Новороссийской военно-морской базы сегодня, 4 июня, в период с 11:00 до 13:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - сказано в сообщении.
Военные регулярно проводят тренировки в портах Новороссийска, Анапы и Севастополя. Кроме того, учения на постоянной основе проходят в Крыму. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
ЧФ РФ в марте поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.
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НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьКраснодарский крайНовости
 
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