https://crimea.ria.ru/20240607/sevastopoltsev-predupredili-o-strelbe-1137949801.html

Севастопольцев предупредили о стрельбе

Севастопольцев предупредили о стрельбе - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Севастопольцев предупредили о стрельбе

Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу вечером, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:57

севастополь

учения

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу вечером, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Новороссийска на выходных будут стрелятьВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиРоссийские боевые корабли идут на Кубу

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма