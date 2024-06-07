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Севастопольцев предупредили о стрельбе - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Севастопольцев предупредили о стрельбе
Севастопольцев предупредили о стрельбе - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Севастопольцев предупредили о стрельбе
Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу вечером, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T19:56
2024-06-07T19:57
севастополь
учения
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу вечером, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Новороссийска на выходных будут стрелятьВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиРоссийские боевые корабли идут на Кубу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, учения, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Севастопольцев предупредили о стрельбе

Тренировки со стрельбой проходят в бухтах и на молах Севастополя - Развожаев

19:56 07.06.2024 (обновлено: 19:57 07.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышат жители и гости Севастополя в пятницу вечером, связаны с военными учениями. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
В городе обстановка спокойная, заверил губернатор.
В пятницу утром в Севастополе также были слышны громкие звуки стрельбы, связанные с тренировками военных.
Также военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольУченияМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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