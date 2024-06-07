https://crimea.ria.ru/20240607/v-akvatorii-novorossiyska-na-vykhodnykh-budut-strelyat-1137936434.html

В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять

В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять

Военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T14:10

2024-06-07T14:10

2024-06-07T14:10

новороссийск

краснодарский край

учения

новости

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.Ранее о проведении учений Черноморского флота объявляли в Севастополе. В Евпатории в пятницу проходит тренировка по гражданской обороне.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Внеплановые военные учения начались в НовороссийскеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе флот проводит учения

новороссийск

краснодарский край

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, учения, новости, россия, безопасность