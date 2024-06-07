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В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять
В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять
Военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T14:10
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новороссийск
краснодарский край
учения
новости
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.Ранее о проведении учений Черноморского флота объявляли в Севастополе. В Евпатории в пятницу проходит тренировка по гражданской обороне.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Внеплановые военные учения начались в НовороссийскеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе флот проводит учения
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новороссийск, краснодарский край, учения, новости, россия, безопасность
В акватории Новороссийска на выходных будут стрелять

Военные учения со стрельбами пройдут 8 и 10 июня в акватории Новороссийска

14:10 07.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбами пройдут в Новороссийске в субботу, 8 июня, и понедельник, 10 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
"8 июня в период с 11.00 до 13.00 и 10 июня с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
Ранее о проведении учений Черноморского флота объявляли в Севастополе. В Евпатории в пятницу проходит тренировка по гражданской обороне.
Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.
Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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НовороссийскКраснодарский крайУченияНовостиРоссияБезопасность
 
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