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В Феодосии в воскресенье будут стрелять
В Феодосии в воскресенье будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В Феодосии в воскресенье будут стрелять
В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:38
2024-06-16T11:38
2024-06-16T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.В администрации призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии в воскресенье будут стрелять
В Феодосии военные проводят учения со стрельбой - власти
11:38 16.06.2024 (обновлено: 11:39 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.
"Сегодня, 16 июня, с 13.00 до 14.00 будут проходить учебные стрельбы", - сказано в сообщении.
В администрации призвали сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.