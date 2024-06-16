https://crimea.ria.ru/20240616/v-feodosii-v-voskresene-budut-strelyat-1138149024.html

В Феодосии в воскресенье будут стрелять

В Феодосии в воскресенье будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В Феодосии в воскресенье будут стрелять

В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T11:38

2024-06-16T11:38

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крым

феодосия

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.В администрации призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма