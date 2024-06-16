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В Феодосии в воскресенье будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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В Феодосии в воскресенье будут стрелять
В Феодосии в воскресенье будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В Феодосии в воскресенье будут стрелять
В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T11:38
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крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.В администрации призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии в воскресенье будут стрелять

В Феодосии военные проводят учения со стрельбой - власти

11:38 16.06.2024 (обновлено: 11:39 16.06.2024)
 
© РИА Новости КрымИнсталляция в Феодосии
Инсталляция в Феодосии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в Феодосии будут проходить тренировки военных. Об этом жителей и гостей города предупредили местные власти.
"Сегодня, 16 июня, с 13.00 до 14.00 будут проходить учебные стрельбы", - сказано в сообщении.
В администрации призвали сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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