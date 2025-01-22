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Аксенов пригрозил чиновникам Феодосии дисциплинарными взысканиями
Аксенов пригрозил чиновникам Феодосии дисциплинарными взысканиями - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Аксенов пригрозил чиновникам Феодосии дисциплинарными взысканиями
Глава Крыма Сергей Аксенов дал чиновникам Феодосии неделю на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T18:41
2025-01-22T18:41
2025-01-22T18:41
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сергей аксенов
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал чиновникам Феодосии неделю на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае ответственных ждет дисциплинарное взыскание, написал он в Telegram-канале. Аксенов отметил, что грунтовые дороги в границах населенных пунктов всех муниципальных образований должны быть грейдированы и отсыпаны щебнем. "Это один из основных показателей эффективности работы администрации. Еще раз акцентирую: все данные крымчанам обещания должны выполняться чиновниками в полном объеме и в установленные сроки", - подчеркнул глава Крыма.На ремонт дорог в Феодосии в этом году будет потрачено 450 миллионов рублей. Работы будут проведены на 11 объектах, сообщал ранее Аксенов.Накануне стало известно, что в поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих конструкций вызывает опасения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под ФеодосиейПоловинная готовность: когда достроят новую школу в ФеодосииКогда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
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Аксенов пригрозил чиновникам Феодосии дисциплинарными взысканиями
Аксенов дал чиновникам Феодосии неделю на ремонт дорог в регионе и пригрозил взысканиями