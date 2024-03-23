https://crimea.ria.ru/20240323/interpol-gotov-okazat-podderzhku-v-rassledovanii-terakta-v-krokuse-1135955472.html

Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"

Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"

Интерпол готов оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил генеральный секретарь... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T09:39

2024-03-23T09:39

2024-03-23T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Интерпол готов оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X.Соболезнует мирГлавы государств, министерства иностранных дел и правительства разных стран продолжают направлять в Москву соболезнования и слова поддержки в связи с терактом в Подмосковье.Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что был потрясен, узнав о теракте, который повлек за собой многочисленные жертвы."От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности", - говорится в телеграмме.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телеграмме российскому лидеру решительно осудил "этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания"."В этот скорбный час выражаю вам, родным и близким погибших и всему народу дружественной России наши искренние соболезнования и слова поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - пишет Рахмон.МИД Южной Кореи выразило соболезнования семьям погибших в теракте и заявило, что правительство страны "разделяет скорбь с российским народом". В Сеуле надеются, что расследование быстро установит обстоятельства случившегося.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске."Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла", - цитирует туркменского лидера Государственное информационное агентство республики.С осуждением атаки на беззащитных мирных граждан выступил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, МИД Кипра, посольство Индонезии в Москве, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, правительства ряда других стран.Что произошло в "Крокус Сити Холле"В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

китай

таджикистан

южная корея

чехия

индонезия

саудовская аравия

таиланд

подмосковье

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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