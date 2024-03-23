https://crimea.ria.ru/20240323/interpol-gotov-okazat-podderzhku-v-rassledovanii-terakta-v-krokuse-1135955472.html
Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
Интерпол готов оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил генеральный секретарь... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T09:39
2024-03-23T09:39
2024-03-23T09:53
"крокус сити холл"
интерпол
в мире
китай
таджикистан
южная корея
чехия
индонезия
саудовская аравия
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135955527_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cca450888daf4a496b52a3018cdc7d21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Интерпол готов оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X.Соболезнует мирГлавы государств, министерства иностранных дел и правительства разных стран продолжают направлять в Москву соболезнования и слова поддержки в связи с терактом в Подмосковье.Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что был потрясен, узнав о теракте, который повлек за собой многочисленные жертвы."От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности", - говорится в телеграмме.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телеграмме российскому лидеру решительно осудил "этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания"."В этот скорбный час выражаю вам, родным и близким погибших и всему народу дружественной России наши искренние соболезнования и слова поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - пишет Рахмон.МИД Южной Кореи выразило соболезнования семьям погибших в теракте и заявило, что правительство страны "разделяет скорбь с российским народом". В Сеуле надеются, что расследование быстро установит обстоятельства случившегося.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске."Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла", - цитирует туркменского лидера Государственное информационное агентство республики.С осуждением атаки на беззащитных мирных граждан выступил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, МИД Кипра, посольство Индонезии в Москве, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, правительства ряда других стран.Что произошло в "Крокус Сити Холле"В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек, среди них трое детей, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
китай
таджикистан
южная корея
чехия
индонезия
саудовская аравия
таиланд
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135955527_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_4fb5a05dba73fca43eb24ec2e26a521d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", интерпол, в мире, китай, таджикистан, южная корея, чехия, индонезия, саудовская аравия, таиланд, теракт, происшествия, подмосковье, московская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Интерпол готов оказать поддержку проводимому российскими властями расследованию теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X.
"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус Сити Холле", которое стало ужасным актом против невинных гражданских. Наши мысли с жертвами и их семьями и друзьями. Интерпол готов предоставить поддержку расследованию, проводимому российскими властями", - цитирует Стока РИА Новости.
Соболезнует мир
Главы государств, министерства иностранных дел и правительства разных стран продолжают направлять в Москву соболезнования и слова поддержки в связи с терактом в Подмосковье.
Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что был потрясен, узнав о теракте, который повлек за собой многочисленные жертвы.
"От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности", - говорится в телеграмме.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телеграмме российскому лидеру решительно осудил "этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания".
"В этот скорбный час выражаю вам, родным и близким погибших и всему народу дружественной России наши искренние соболезнования и слова поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - пишет Рахмон.
МИД Южной Кореи выразило соболезнования семьям погибших в теракте и заявило, что правительство страны "разделяет скорбь с российским народом". В Сеуле надеются, что расследование быстро установит обстоятельства случившегося.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением и взрывом, произошедшим в городе Красногорске.
"Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла", - цитирует туркменского лидера Государственное информационное агентство республики.
С осуждением атаки на беззащитных мирных граждан выступил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, МИД Кипра, посольство Индонезии в Москве, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, правительства ряда других стран.
Что произошло в "Крокус Сити Холле"
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле"
в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли не менее 60 человек
, среди них трое детей
, однако это число еще может вырасти, указали в ведомстве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы более 100 человек, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе"
, он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму
и Севастополе
, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.