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В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"
В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"
Жители Симферополя присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТГ-канал председателя комитета по... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T21:33
2024-03-30T21:49
видео
"крокус сити холл"
общество
симферополь
крым
память
утраты
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Жители Симферополя присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТГ-канал председателя комитета по информполитике, технологиям и связи Госсовета РК Ивана Манучарова.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист ПрокопенкоИсполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой
https://crimea.ria.ru/20240330/9-dney-posle-tragedii-u-krokus-siti-kholla-prokhodit-aktsiya-pamyati-1136156965.html
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видео, "крокус сити холл", общество, симферополь, крым, память, утраты, теракт, терроризм
В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"

В Симферополе присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

21:33 30.03.2024 (обновлено: 21:49 30.03.2024)
 
В Сифмерополе почтили память джертв в "Крокус Сити Холле"
В Сифмерополе почтили память джертв в Крокус Сити Холле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Жители Симферополя присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТГ-канал председателя комитета по информполитике, технологиям и связи Госсовета РК Ивана Манучарова.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.
В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой
Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
15:15
9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти
 
Видео"Крокус Сити Холл"ОбществоСимферопольКрымПамятьУтратыТерактТерроризм
 
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Заголовок открываемого материала
22:02Очередь на Крымском мосту: ситуация на данный час
21:55Главное за день: 30 марта
21:33В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"
21:11Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины
20:20В Симферополе на день перекроют часть проспекта Кирова
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18:14Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены
17:27На Кубани нашли тело 10-летнего мальчика в реке
17:15В Севастополе открыт Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"
16:35Очередь на Крымский мост растет
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16:06В Херсонской области изменят время действия комендантского часа
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