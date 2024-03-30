https://crimea.ria.ru/20240330/v-krymu-prisoedinilis-k-aktsii-zhuravli-v-pamyat-o-zhertvakh-v-krokuse-1136160287.html

В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"

В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Крыму присоединились к акции "Журавли" в память о жертвах в "Крокусе"

Жители Симферополя присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТГ-канал председателя комитета по... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T21:33

2024-03-30T21:33

2024-03-30T21:49

видео

"крокус сити холл"

общество

симферополь

крым

память

утраты

теракт

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1e/1136160174_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6aa7186350110499abb78da44e23a1b1.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Жители Симферополя присоединились к акции памяти "Журавли", посвященной жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТГ-канал председателя комитета по информполитике, технологиям и связи Госсовета РК Ивана Манучарова.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист ПрокопенкоИсполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой

https://crimea.ria.ru/20240330/9-dney-posle-tragedii-u-krokus-siti-kholla-prokhodit-aktsiya-pamyati-1136156965.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, "крокус сити холл", общество, симферополь, крым, память, утраты, теракт, терроризм