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Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Об этом сообщил спикер ГД... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T14:05
2024-11-20T14:05
иноагенты
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Уточняется, что сумма таких выплат может достигать десятки миллионов рублей. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продажеПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов
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иноагенты, россия, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, общество
Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет

Госдума приняла проект закона о зачислении доходов иноагентов на специальный рублевый счет

14:05 20.11.2024
 
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Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Уточняется, что сумма таких выплат может достигать десятки миллионов рублей.
Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
"На сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека. В их числе и те, кто уехал из России. Зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима. После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны", - подчеркнул Володин.
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ИноагентыРоссияВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоОбщество
 
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