https://crimea.ria.ru/20241120/dokhody-inoagentov-budut-zachislyat-na-spetsialnyy-rublevyy-schet-1141997807.html

Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет

Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет

Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Об этом сообщил спикер ГД... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T14:05

2024-11-20T14:05

2024-11-20T14:05

иноагенты

россия

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении проект закона о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Уточняется, что сумма таких выплат может достигать десятки миллионов рублей. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продажеПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иноагенты, россия, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, общество