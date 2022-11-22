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Экономист назвала легкий способ начать копить деньги - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Экономист назвала легкий способ начать копить деньги
Экономист назвала легкий способ начать копить деньги - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Экономист назвала легкий способ начать копить деньги
Копить деньги станет проще, если превратить этот процесс в игру, считает кандидат экономических наук, замдиректора Института финансовой грамотности Финансового... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T21:38
2022-11-22T21:38
экономика
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Копить деньги станет проще, если превратить этот процесс в игру, считает кандидат экономических наук, замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.Такая форма позволит формировать накопления даже в условиях ограниченных возможностей, считает эксперт.По мнению кандидата экономических наук, важно именно сформировать привычку откладывать деньги. И чтобы необходимость отказывать себе в чем либо не вызывала негативной реакции, можно попробовать делать это в виде игры.Правила просты: надо каждый день откладывать в "кубышку" небольшую сумму, которая будет расти в первой половине месяца, а во второй – уменьшаться. Так, в первый день нужно отложить 10 рублей, во второй – 20, в третий – 30 рублей и так до 15 числа, а с 16 начинаем уменьшать сумму на десять рублей. В итоге к концу месяца в копилке окажется 2400 рублей. Они сформируются за счет совершенно незаметных "трат". Теперь можно легко посчитать, сколько денег удастся сэкономить за счет таких незначительных сумм через полгода или год.При этом Минчичова предостерегла от траты накопленного на какие-то незначительные расходы. Лучше всего держать эти деньги на накопительном счете, где они будут продолжать расти за счет дивидендов.Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 43% россиян предпочитают копить деньги, при этом выбирают банковские вклады.
https://crimea.ria.ru/20221118/opasnye-kredity-kak-ne-popast-v-dolgovuyu-yamu--ekonomist-1125437218.html
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экономика, общество, совет эксперта
Экономист назвала легкий способ начать копить деньги

Зкономист Минчичова объяснила, как накопить приличную сумму, не меняя образ жизни

21:38 22.11.2022
 
© quincecreative-1031690/pixabayКопилка
Копилка
© quincecreative-1031690/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Копить деньги станет проще, если превратить этот процесс в игру, считает кандидат экономических наук, замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.
Такая форма позволит формировать накопления даже в условиях ограниченных возможностей, считает эксперт.
"Когда желание начать копить есть, а возможностей для этого мало, стоит прибегнуть к играм, которые тренируют привычку откладывать пусть даже монету в десять рублей, но регулярно", – сказала Минчичова в комментарии агентству "Прайм".
По мнению кандидата экономических наук, важно именно сформировать привычку откладывать деньги. И чтобы необходимость отказывать себе в чем либо не вызывала негативной реакции, можно попробовать делать это в виде игры.
Правила просты: надо каждый день откладывать в "кубышку" небольшую сумму, которая будет расти в первой половине месяца, а во второй – уменьшаться. Так, в первый день нужно отложить 10 рублей, во второй – 20, в третий – 30 рублей и так до 15 числа, а с 16 начинаем уменьшать сумму на десять рублей. В итоге к концу месяца в копилке окажется 2400 рублей. Они сформируются за счет совершенно незаметных "трат". Теперь можно легко посчитать, сколько денег удастся сэкономить за счет таких незначительных сумм через полгода или год.
При этом Минчичова предостерегла от траты накопленного на какие-то незначительные расходы. Лучше всего держать эти деньги на накопительном счете, где они будут продолжать расти за счет дивидендов.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 43% россиян предпочитают копить деньги, при этом выбирают банковские вклады.
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