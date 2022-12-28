https://crimea.ria.ru/20221228/mrachnye-prognozy-ne-sbylis-vvp-rossii-snizilsya-vsego-na-2-1126176119.html

Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%

Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2% - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T16:12

2022-12-28T16:12

2022-12-28T16:12

михаил мишустин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам Мишустина, в ноябре наблюдался рост в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Также отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан.Кроме того, добавил премьер, стабильной остается вситуация на рынке труда.

https://crimea.ria.ru/20221228/vse-uchenye-stepeni-i-zvaniya-zhiteley-novykh-subektov-budut-priznany-v-rf-1126175760.html

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михаил мишустин, россия, правительство россии, экономика, общество, новости