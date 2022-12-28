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Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2% - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%
Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2% - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%
Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T16:12
2022-12-28T16:12
михаил мишустин
россия
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экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам Мишустина, в ноябре наблюдался рост в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Также отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан.Кроме того, добавил премьер, стабильной остается вситуация на рынке труда.
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михаил мишустин, россия, правительство россии, экономика, общество, новости
Мрачные прогнозы не сбылись: ВВП России снизился всего на 2%

Мишустин: ВВП России снизился всего на 2%, а безработица достигла исторического минимума

16:12 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев (2022 года) снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года", — сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, в ноябре наблюдался рост в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Также отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан.
Кроме того, добавил премьер, стабильной остается вситуация на рынке труда.
"В ноябре безработица достигла исторического минимума – 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций", – уточнил он.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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