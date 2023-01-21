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Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы

Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы

Мобильные офисы Сбербанка начали работу в Севастополе и Ялте. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 21.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Мобильные офисы Сбербанка начали работу в Севастополе и Ялте. Об этом сообщили местные власти.Сбербанк в Севастополе"Уже сегодня на площади Нахимова стоит мобильный офис, где можно без процентов снять или положить деньги на карту", – об этом сообщается в Telegram-канале правительства города.Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что стационарный офис банка откроется в Севастополе "уже в первом полугодии: сейчас идет подбор места".Сбербанк в ЯлтеВ Ялте первый мобильный офис финорганизации появился на площади Советской.По словам мэра города Янины Павленко, этого события очень долго ждали жители "и особенно гости города, большинство из которых на протяжении многих лет являются клиентами этого банка"."Важнейшее экономическое событие! <...> Уверена, совсем скоро нас ждет еще больше положительных преобразований в различных сферах!" – написала Павленко в своем Telegram-канале.Банкоматы Сбербанка в КрымуПервые банкоматы Сбербанка уже появились в крупных городах Крыма и Севастополе. Они расположены по адресам:г. Севастополь, площадь Нахимова, 1;г. Симферополь, ул. Пушкина, 10;г. Ялта, ул. Киевская, д. 6;с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.Какие услуги и сервисы Сбера станут доступны в КрымуО начале работы организации на полуострове стало известно в среду, 18 января. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го.В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Ранее по поручению президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком Отключение Сбербанка от SWIFT: как это отразится на расчетах Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

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