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Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября
Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября
Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T11:17
2023-09-02T11:23
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил журналистам постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.Ранее постпред Албании заявил во время пресс-конференции, что заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций.Дата проведения заседания Совбеза приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине", согласно программе мероприятий Совбеза на сентябрь.В мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел, ожидаются также представители другого уровня, следует из графика выступающих.Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его речь намечена на 23 сентября. В неделе высокого уровня в числе прочих также ожидается участие президента США Джо Байдена.
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оон, совет безопасности оон, владимир зеленский (президент украины), украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, сергей лавров, россия
Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября

Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине 20 сентября - СМИ

11:17 02.09.2023 (обновлено: 11:23 02.09.2023)
 
© RTВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил журналистам постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.
"Ожидается, что... Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце, а также примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине", - приводит слова Ходжи издание Guardian.
Ранее постпред Албании заявил во время пресс-конференции, что заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций.
Дата проведения заседания Совбеза приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине", согласно программе мероприятий Совбеза на сентябрь.
В мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел, ожидаются также представители другого уровня, следует из графика выступающих.
Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его речь намечена на 23 сентября. В неделе высокого уровня в числе прочих также ожидается участие президента США Джо Байдена.
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