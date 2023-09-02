https://crimea.ria.ru/20230902/zelenskiy-primet-uchastie-v-zasedanii-sb-oon-po-ukraine-20-sentyabrya-1131115236.html

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября

Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T11:17

2023-09-02T11:17

2023-09-02T11:23

оон

совет безопасности оон

владимир зеленский (президент украины)

украина

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

сергей лавров

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил журналистам постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.Ранее постпред Албании заявил во время пресс-конференции, что заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций.Дата проведения заседания Совбеза приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине", согласно программе мероприятий Совбеза на сентябрь.В мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел, ожидаются также представители другого уровня, следует из графика выступающих.Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его речь намечена на 23 сентября. В неделе высокого уровня в числе прочих также ожидается участие президента США Джо Байдена.

https://crimea.ria.ru/20230831/lavrov-raskryl-sut-novogo-predlozheniya-oon-po-zernovoy-sdelke-1131082137.html

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сша

россия

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оон, совет безопасности оон, владимир зеленский (президент украины), украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, сергей лавров, россия