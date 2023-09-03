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Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ
Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин других государств. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T17:52
2023-09-03T17:52
игорь коломойский
украина
новости
в мире
суд
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин других государств. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела.Коломойскому инкриминируется мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также легализация добытого преступным путем имущества.Накануне Шевченковский суд Киева постановил заключить Коломойского под стражу на срок 60 дней, с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1,3 млрд рублей). Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры.По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.В Крыму имущество олигарха и членов его семьи национализировано, часть объектов (курортно-рекреационные комплексы, автозаправочные станции, объекты недвижимости и т.д.) выставлена на торги и продана. Средства от продажи этого имущества направляются для компенсационных выплат бывшим вкладчикам "Приватбанка" в Крыму, которые лишились своих денег после ухода банка с полуострова в 2014 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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игорь коломойский, украина, новости, в мире, суд, сбу (служба безопасности украины)
Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ

Украинские СМИ: Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра

17:52 03.09.2023
 
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин других государств. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела.
В частности, в документах бизнесмен фигурирует как "гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины".
Коломойскому инкриминируется мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также легализация добытого преступным путем имущества.
Накануне Шевченковский суд Киева постановил заключить Коломойского под стражу на срок 60 дней, с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1,3 млрд рублей). Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры.
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
В Крыму имущество олигарха и членов его семьи национализировано, часть объектов (курортно-рекреационные комплексы, автозаправочные станции, объекты недвижимости и т.д.) выставлена на торги и продана. Средства от продажи этого имущества направляются для компенсационных выплат бывшим вкладчикам "Приватбанка" в Крыму, которые лишились своих денег после ухода банка с полуострова в 2014 году.
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Игорь КоломойскийУкраинаНовостиВ миреСудСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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