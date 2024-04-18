https://crimea.ria.ru/20240418/prinadlezhaschiy-kolomoyskomu-pansionat-v-krymu-prodali-na-torgakh-1136653545.html

Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах

Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах

Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в Алуште в Крыму продан на торгах за 881 009 900 рублей. Об этом сообщается на сайте электронных торгов... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T12:08

2024-04-18T12:08

2024-04-18T13:19

алушта

игорь коломойский*

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новости крыма

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в Алуште в Крыму продан на торгах за 881 009 900 рублей. Об этом сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС Торги. По информации РИА Новости, до национализации объект принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.Лот о продаже национализированного имущества был размещен на площадке торгов в начале 2024 года. Новым владельцем пансионата стало АО "Спутник менеджмент".В описании лота говорится, что в Алуште продается группа инвентарных объектов с расположенным под ними земельным участком. Имущество находится в собственности Республики Крым.В ноябре Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в южнобережном поселке Партенит, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому.В конце марта текущего года председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что национализация крымских активов украинских олигархов продолжится. Выявлением имущества украинских бизнесменов, спонсирующих киевский режим, занимается антитеррористическая комиссия.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигарховНационализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают КрымуКвартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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