https://crimea.ria.ru/20231123/dosudebnoe-rassledovanie-dela-ukrainskogo-oligarkha-kolomoyskogo-prodleno-1133020845.html
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T20:39
2023-11-23T20:39
2023-11-23T20:40
игорь коломойский
суд
приватбанк
сбу (служба безопасности украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.При этом сторона защиты просила не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря КоломойскогоОлигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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игорь коломойский, суд, приватбанк, сбу (служба безопасности украины), украина, новости
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено судом
20:39 23.11.2023 (обновлено: 20:40 23.11.2023)