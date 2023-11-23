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Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T20:39
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игорь коломойский
суд
приватбанк
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.При этом сторона защиты просила не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря КоломойскогоОлигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
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РИА Новости Крым
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игорь коломойский, суд, приватбанк, сбу (служба безопасности украины), украина, новости
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено

Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено судом

20:39 23.11.2023 (обновлено: 20:40 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* продлено Шевченковским районным судом Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно. Прокуроры утверждают, что необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей и опросить должностных лиц банка", - говорится в сообщении.

При этом сторона защиты просила не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.
Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.
Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.
В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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