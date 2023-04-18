https://crimea.ria.ru/20230418/za-sutki-armii-rossii-unichtozhila-pochti-poltysyachi-ukrainskikh-boevikov-1128242463.html

За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков

За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков - РИА Новости Крым, 18.04.2023

За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков

За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли больше 460 боевиков, российские военнослужащие также уничтожили четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T16:36

2023-04-18T16:36

2023-04-18T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли больше 460 боевиков, российские военнослужащие также уничтожили четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.На Купянском направленииТакже возле населенных пунктов Синьковка на Херсонщине и Новоселовское ЛНР российские военные пресекли работу двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).В ведомстве уточнили, что за сутки на этом на направлении ликвидированы больше 30 украинских боевиков, выведен из строя один танк, две боевые бронемашины, а также два автомобиля, две американские гаубицы М109 "Paladin" и гаубица Д-20.Под Красным ЛиманомНа Красно-Лиманском направлении российская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения противника возле населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР, Терны и Григоровка ДНР.На Донецком направленииНа Донецком направлении активные действия штурмовых отрядов увенчались успехом: взяты три квартала на севере в центре и юге Артемовска.Уточняется, что ВДВ и подразделения Южной группировки войск поддерживали штурмовые отряды на этапах освобождения города и пресекали попытки противника нанести контратакующий удар с флангов."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики", - отмечено в официальном сообщении.Также говорится, что для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. В общей сложности артподразделения группировки выполнили 63 огневые задачи.ВСУ потеряли на этом направлении больше 290 из числа военнослужащих и иностранных наемников.На Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям возле населенных пунктов Угледар, Новополь ДНР, Малая Токмачка и Полтавка под Запорожьем.Потери противника составили не больше 30 человек, также уничтожены три БМП, два пикапа, выведена из строя гаубица Д-20."Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов", - отметили в ведомстве.На Херсонском направлении"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в пресс-службе.ВС РФ за сутки нанесли поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах.Возле населенных пунктов Терны и Авдеевка ДНР нанесены удары по пунктам управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.Также уточнятся, что российские силы ПВО за сутки уничтожили шесть БПЛА противника у населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка ЛНР."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники", - подытожили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сорвала две украинские контратакиУдары авиации и продвижение российских войск – ход СВОХроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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