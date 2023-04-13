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Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО
Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО
Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 500 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T16:07
2023-04-13T16:07
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 500 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировка войск "Западная" поразила украинские силы возле населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.Обстановка на Красном ЛиманеОперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Терны и Григоровка ДНР. На этом направлении ликвидировано около 80 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.Кроме того, в районе луганского села Невское разбит склад с боеприпасами ВСУ.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь задействованы силы группировки "Восток". Российские подразделения поразили противника в районах донецкого Угледара, а также возле сел Полтавки, Верхней Терсы и Омельник Запорожской области.А на Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено около 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Кроме того, на Донецком направлении украинские силы потеряли около 300 военнослужащих и военную технику.Работа российской ПВОСредствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито шесть беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и другие виды техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперацииТри украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиХроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
https://crimea.ria.ru/20230413/razgrom-ukrainskikh-voysk-na-donetskom-napravlenii-kiev-poteryal-300-soldat-1128157687.html
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО

Минобороны: ВСУ в зоне спецоперации за сутки потеряли около 500 военнослужащих

16:07 13.04.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 500 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", - говорится в сообщении ведомства.

Ход боев на Купянском направлении

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировка войск "Западная" поразила украинские силы возле населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.

Обстановка на Красном Лимане

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Терны и Григоровка ДНР. На этом направлении ликвидировано около 80 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
Кроме того, в районе луганского села Невское разбит склад с боеприпасами ВСУ.

Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Здесь задействованы силы группировки "Восток". Российские подразделения поразили противника в районах донецкого Угледара, а также возле сел Полтавки, Верхней Терсы и Омельник Запорожской области.
" За сутки на данных направлениях уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны", - отметили в оборонном ведомстве.
А на Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено около 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
Кроме того, на Донецком направлении украинские силы потеряли около 300 военнослужащих и военную технику.

Работа российской ПВО

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито шесть беспилотников.
"Уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное ЛНР, Кирилловка и Волноваха ДНР", - уточнили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и другие виды техники и вооружения.
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