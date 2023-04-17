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Армия России сорвала две украинские контратаки
Армия России сорвала две украинские контратаки - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Армия России сорвала две украинские контратаки
Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, ВСУ потеряли людей и технику. Об этом заявил начальник... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T09:01
2023-04-17T09:01
2023-04-17T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, ВСУ потеряли людей и технику. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.А на Ямполовском участке украинские подразделения на боевых бронированных машинах попытались вернуть утраченные позиции. Однако российские военные пресекли эти попытки."В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — добавил Савчук.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Сбит один украинский беспилотник.Как сообщалось, в воскресенье военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении. Также артиллерийским огнем сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два кварталаБезвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техникаВ ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, потери всу , события в донбассе
Армия России сорвала две украинские контратаки
Минобороны: российские войска отразили контратаки ВСУ на двух участках спецоперации