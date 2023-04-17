https://crimea.ria.ru/20230417/armiya-rossii-sorvala-dve-ukrainskie-kontrataki-1128213665.html

Армия России сорвала две украинские контратаки

Армия России сорвала две украинские контратаки - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Армия России сорвала две украинские контратаки

Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, ВСУ потеряли людей и технику. Об этом заявил начальник... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T09:01

2023-04-17T09:01

2023-04-17T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, ВСУ потеряли людей и технику. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.А на Ямполовском участке украинские подразделения на боевых бронированных машинах попытались вернуть утраченные позиции. Однако российские военные пресекли эти попытки."В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — добавил Савчук.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Сбит один украинский беспилотник.Как сообщалось, в воскресенье военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении. Также артиллерийским огнем сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два кварталаБезвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техникаВ ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, потери всу , события в донбассе