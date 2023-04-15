https://crimea.ria.ru/20230415/v-dnr-razbit-shturmovoy-batalon-vsu-1128198640.html
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T16:14
2023-04-15T16:14
2023-04-15T16:14
сво
министерство обороны рф
события в донбассе
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127767673_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_f25fb3e20e1c14101ca8cb5716f84c49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.Здесь же в Марьинском районе расчетами артиллерии соединения ЮВО поражен опорный пункт противника в районе села Победа. Еще два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии уничтожены в районах населенных пунктов Дружба и Калиново (ЛНР).Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и месту сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.А в районе Новокалиново в Донецкой области артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады теробороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка МинобороныЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" КрымаНаступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
https://crimea.ria.ru/20230413/vagnerovtsy-likvidirovali-38-tysyach-ukrainskikh-boevikov-1128165965.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127767673_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2dbfa1cd619ad8788949d55884d3e2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
Российские артиллеристы разбили батальон десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"В районе Максимельяновки артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск поражен район временной дислокации батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", – сообщил Бигма.
Здесь же в Марьинском районе расчетами артиллерии соединения ЮВО поражен опорный пункт противника в районе села Победа. Еще два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии уничтожены в районах населенных пунктов Дружба и Калиново (ЛНР).
Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и месту сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.
А в районе Новокалиново в Донецкой области артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады теробороны Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: