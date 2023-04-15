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В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T16:14
2023-04-15T16:14
сво
министерство обороны рф
события в донбассе
вооруженные силы россии
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.Здесь же в Марьинском районе расчетами артиллерии соединения ЮВО поражен опорный пункт противника в районе села Победа. Еще два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии уничтожены в районах населенных пунктов Дружба и Калиново (ЛНР).Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и месту сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.А в районе Новокалиново в Донецкой области артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады теробороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка МинобороныЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" КрымаНаступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ

Российские артиллеристы разбили батальон десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

16:14 15.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"В районе Максимельяновки артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск поражен район временной дислокации батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", – сообщил Бигма.
Здесь же в Марьинском районе расчетами артиллерии соединения ЮВО поражен опорный пункт противника в районе села Победа. Еще два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии уничтожены в районах населенных пунктов Дружба и Калиново (ЛНР).
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Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и месту сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.
А в районе Новокалиново в Донецкой области артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады теробороны Украины.
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