https://crimea.ria.ru/20230415/v-dnr-razbit-shturmovoy-batalon-vsu-1128198640.html

В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ

В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ

Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T16:14

2023-04-15T16:14

2023-04-15T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Марьинском направлении в ДНР разбили батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.Здесь же в Марьинском районе расчетами артиллерии соединения ЮВО поражен опорный пункт противника в районе села Победа. Еще два опорных пункта противника с орудиями ствольной артиллерии уничтожены в районах населенных пунктов Дружба и Калиново (ЛНР).Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и месту сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады.А в районе Новокалиново в Донецкой области артиллеристы 1-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады теробороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка МинобороныЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" КрымаНаступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала

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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот