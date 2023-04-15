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Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T14:21
2023-04-15T14:22
сво
чвк "вагнер"
министерство обороны рф
артемовск
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются. С флангов "вагнеровцам" оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, сковывая противника.При этом отступающие подразделения ВСУ, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.Накануне сообщалось, что "вагнеровцы" с интенсивными боями продвигаются в западные районы Артемовска. А сутками ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на КрымТихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – ШойгуВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html
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сво, чвк "вагнер", министерство обороны рф, артемовск, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала

Минобороны: в Артемовске штурмовики "Вагнер" взяли еще два квартала на юге и севере

14:21 15.04.2023 (обновлено: 14:22 15.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города", – сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются. С флангов "вагнеровцам" оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, сковывая противника.
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При этом отступающие подразделения ВСУ, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.
Накануне сообщалось, что "вагнеровцы" с интенсивными боями продвигаются в западные районы Артемовска. А сутками ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков.
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