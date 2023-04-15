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Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T14:21
2023-04-15T14:21
2023-04-15T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются. С флангов "вагнеровцам" оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, сковывая противника.При этом отступающие подразделения ВСУ, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.Накануне сообщалось, что "вагнеровцы" с интенсивными боями продвигаются в западные районы Артемовска. А сутками ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на КрымТихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – ШойгуВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html
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Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Минобороны: в Артемовске штурмовики "Вагнер" взяли еще два квартала на юге и севере
14:21 15.04.2023 (обновлено: 14:22 15.04.2023)