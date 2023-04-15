https://crimea.ria.ru/20230415/nastuplenie-v-artemovske-vagnerovtsy-ochistili-ot-vsu-esche-dva-kvartala-1128196372.html

Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала

Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T14:21

2023-04-15T14:21

2023-04-15T14:22

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются. С флангов "вагнеровцам" оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, сковывая противника.При этом отступающие подразделения ВСУ, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.Накануне сообщалось, что "вагнеровцы" с интенсивными боями продвигаются в западные районы Артемовска. А сутками ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на КрымТихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – ШойгуВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО

https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html

артемовск

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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