https://crimea.ria.ru/20230414/boi-za-artemovsk-vagnerovtsy-prodvigayutsya-v-zapadnoy-chasti-goroda-1128181370.html
Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города
Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города
Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений ВДВ России с воздуха ведут высокоинтенсивные бои за освобождение от украинских боевиков западных кварталов... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T16:01
2023-04-14T16:01
2023-04-14T16:01
артемовск
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
чвк "вагнер"
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений ВДВ России с воздуха ведут высокоинтенсивные бои за освобождение от украинских боевиков западных кварталов Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку на флангах, пресекая все попытки противника ввести резервы и осуществить поставку боеприпасов.За сутки безвозвратные потери противника на этом направлении составили около 340 человек.Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 000 украинских боевиков. Ранее, 12 апреля, в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары авиации и продвижение российских войск – ход СВО Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
артемовск
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артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), чвк "вагнер", армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города
Минобороны: отряды "Вагнер" ведут интенсивные бои в западной части Артемовска