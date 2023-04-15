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Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны
Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны
Безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T14:53
2023-04-15T14:53
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ.Самые крупные потери украинские войска несут на Донецком направлении. Здесь уничтожено порядка 315 военнослужащих и наемников.Высокой интенсивности бои на этом направлении ведутся Артемовске, где штурмовики ЧВК "Вагнер" освобождают районы на южной и северной окраинах при поддержке на флангах подразделений ВДВ России. Накануне российские войска продвинулись на западе города. На Красно-Лиманском направлении по противнику ударила штурмовая авиация, а также артиллерия группировки войск "Центр". В результате в районах населенных пунктов Червонопоповка (ЛНР), Терны и Торское (ДНР) уничтожено свыше 60 человек личного состава украинских войск."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих", – добавили в ведомстве.Как сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев, в течение суток на данном направлении были вскрыты и уничтожены три ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны.Кроме того, на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в нескольких районах, в том числе под Угледаром и Новомихайловкой. В районе Славянска в ДНР уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери врага на трех направлениях составили до полусотни человек.14 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 550 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперацииЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУНаступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
https://crimea.ria.ru/20230413/vagnerovtsy-likvidirovali-38-tysyach-ukrainskikh-boevikov-1128165965.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, харьковская область, новости
Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны

Минобороны: безвозвратные потери ВСУ за сутки составили около полутысячи человек

14:53 15.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции.
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ.
Самые крупные потери украинские войска несут на Донецком направлении. Здесь уничтожено порядка 315 военнослужащих и наемников.
Высокой интенсивности бои на этом направлении ведутся Артемовске, где штурмовики ЧВК "Вагнер" освобождают районы на южной и северной окраинах при поддержке на флангах подразделений ВДВ России. Накануне российские войска продвинулись на западе города.
На Красно-Лиманском направлении по противнику ударила штурмовая авиация, а также артиллерия группировки войск "Центр". В результате в районах населенных пунктов Червонопоповка (ЛНР), Терны и Торское (ДНР) уничтожено свыше 60 человек личного состава украинских войск.
Боец группы Вагнер в Артемовске (Бахмуте) в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 21:33
"Вагнеровцы" ликвидировали 38 тысяч украинских боевиков
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих", – добавили в ведомстве.
Как сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев, в течение суток на данном направлении были вскрыты и уничтожены три ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в нескольких районах, в том числе под Угледаром и Новомихайловкой. В районе Славянска в ДНР уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери врага на трех направлениях составили до полусотни человек.
14 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что безвозвратные потери ВСУ за сутки превысили 550 человек.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеЗапорожская областьХерсонская областьХарьковская областьНовости
 
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