https://crimea.ria.ru/20230416/bezvozvratnye-poteri-vsu-sotni-ubitykh-za-sutki-i-tyazhelaya-tekhnika-1128209625.html

Безвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техника

Безвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техника - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Безвозвратные потери ВСУ: сотни убитых за сутки и тяжелая техника

За минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, четыре гаубицы, два... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T15:29

2023-04-16T15:29

2023-04-16T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, четыре гаубицы, два танка, установку РСЗО "Ураган", бронемашины и более 300 украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Группировка войск "Центр"На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов."Южная" группировка войскТакже в районе Сакко и Ванцетти Донецкой Народной Республики нанесено поражение 54-й механизированной бригаде ВСУ. В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть вылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 43 огневые задачи.Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и РСЗО "Ураган".Группировка войск "Восток"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Новоселки Донецкой Народной Республики. В районе Новодонецкого пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.Безвозвратные потери противника превысили 45 военнослужащих, а также два авто и гаубица Д-30. В районе Камышевахи Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Херсонском направлении потери противника превысили тридцать украинских военнослужащих, уничтожены три авто и самоходная гаубица "Гвоздика".Ранее в Мионбороны сообщили об уничтожении пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУЕще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка МинобороныПрограмму развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе

https://crimea.ria.ru/20230416/rossiyskie-voyny-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-drg-na-kupyanskom-napravlenii-1128209474.html

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