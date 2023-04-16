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Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T14:37

2023-04-16T14:37

2023-04-16T14:37

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, огнем российской артиллерии сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Также разведывательная группа бригады спецназначения вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" под командованием старшего сержанта Алексея Попова уничтожил укрытие противника. В ходе контрбатарейной борьбы расчеты РСЗО "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили украинское орудие Д-20 в районе населенного пункта Кучеровка.Ранее в военном ведомстве сообщили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на КрымТихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – ШойгуВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), чвк "вагнер", новости