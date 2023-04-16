https://crimea.ria.ru/20230416/rossiyskie-voyny-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-drg-na-kupyanskom-napravlenii-1128209474.html
Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении
Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T14:37
2023-04-16T14:37
2023-04-16T14:37
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
чвк "вагнер"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, огнем российской артиллерии сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Также разведывательная группа бригады спецназначения вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" под командованием старшего сержанта Алексея Попова уничтожил укрытие противника. В ходе контрбатарейной борьбы расчеты РСЗО "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили украинское орудие Д-20 в районе населенного пункта Кучеровка.Ранее в военном ведомстве сообщили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" очистили от украинских боевиков еще два квартала в Артемовске на северной и южной окраине города.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на КрымТихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – ШойгуВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), чвк "вагнер", новости
Российские войны уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении
МО РФ: пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ уничтожены на Купянском направлении