https://crimea.ria.ru/20230417/nastuplenie-v-artemovske-rossiyskie-sily-zanyali-esche-dva-kvartala-1128221142.html

Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала

Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала

Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T15:48

2023-04-17T15:48

2023-04-17T15:48

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.Бойцам штурмовых групп помогают подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Они сковывают действия противника на флангах штурмовых отрядов, уточнили в ведомстве. Авиацией на Донецком направлении совершены 22 самолетовылета, а артиллерией выполнены 54 огневые задачи.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. При этом отступающие подразделения ВСУ целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.По информации основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперацииБои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части городаУдары авиации и продвижение российских войск – ход СВО

https://crimea.ria.ru/20230415/nastuplenie-v-artemovske-vagnerovtsy-ochistili-ot-vsu-esche-dva-kvartala-1128196372.html

артемовск

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