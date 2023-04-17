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Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T15:48
2023-04-17T15:48
сво
министерство обороны рф
артемовск
наступление вс рф в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.Бойцам штурмовых групп помогают подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Они сковывают действия противника на флангах штурмовых отрядов, уточнили в ведомстве. Авиацией на Донецком направлении совершены 22 самолетовылета, а артиллерией выполнены 54 огневые задачи.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. При этом отступающие подразделения ВСУ целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.По информации основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперацииБои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части городаУдары авиации и продвижение российских войск – ход СВО
https://crimea.ria.ru/20230415/nastuplenie-v-artemovske-vagnerovtsy-ochistili-ot-vsu-esche-dva-kvartala-1128196372.html
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сво, министерство обороны рф, артемовск, наступление вс рф в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, вооруженные силы россии, новости
Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала

Минобороны: штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске

15:48 17.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска
Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовска", — говорится в сообщении.
Бойцам штурмовых групп помогают подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Они сковывают действия противника на флангах штурмовых отрядов, уточнили в ведомстве. Авиацией на Донецком направлении совершены 22 самолетовылета, а артиллерией выполнены 54 огневые задачи.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
15 апреля, 14:21
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
"В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", - отметили в Минобороны.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. При этом отступающие подразделения ВСУ целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.
По информации основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков.
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СВОМинистерство обороны РФАртемовскНаступление ВС РФ в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииВооруженные силы РоссииНовости
 
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