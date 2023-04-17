Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
Минобороны: штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды освободили еще два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовска", — говорится в сообщении.
Бойцам штурмовых групп помогают подразделения ВДВ, а также военнослужащие группировки войск "Юг". Они сковывают действия противника на флангах штурмовых отрядов, уточнили в ведомстве. Авиацией на Донецком направлении совершены 22 самолетовылета, а артиллерией выполнены 54 огневые задачи.
"В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", - отметили в Минобороны.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска. При этом отступающие подразделения ВСУ целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск.
По информации основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы ЧВК уничтожили под Артемовском и в его окрестностях, а также в районе Соледара 38 тысяч украинских боевиков.
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