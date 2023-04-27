https://crimea.ria.ru/20230427/politseyskie-postradali-pri-vzryve-v-melitopole--odin-skonchalsya-1128386423.html
Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался
Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался
Один полицейский погиб и один получил ранения в результате утреннего взрыва в Мелитополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T09:19
2023-04-27T09:19
2023-04-27T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Один полицейский погиб и один получил ранения в результате утреннего взрыва в Мелитополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.ЧП произошло в четверг в 5:15. У подъезда многоквартирного жилого дома прогремел взрыв. Предварительно сообщалось об одном раненом, однако сейчас количество пострадавших возросло.На месте работают сотрудники главка МВД по Запорожской области. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВзрыв прогремел в Мелитополе: есть раненыйВ Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
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Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался
МВД: при взрыве в Мелитополе пострадали полицейские – один скончался
09:19 27.04.2023 (обновлено: 09:47 27.04.2023)