https://crimea.ria.ru/20230427/politseyskie-postradali-pri-vzryve-v-melitopole--odin-skonchalsya-1128386423.html

Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался

Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончался

Один полицейский погиб и один получил ранения в результате утреннего взрыва в Мелитополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T09:19

2023-04-27T09:19

2023-04-27T09:47

мелитопольский район

мелитополь

происшествия

взрыв

запорожская область

новые регионы россии

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1b/1128386072_0:17:1047:606_1920x0_80_0_0_ef89c8d285e55b47e2c338762f12dcf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Один полицейский погиб и один получил ранения в результате утреннего взрыва в Мелитополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.ЧП произошло в четверг в 5:15. У подъезда многоквартирного жилого дома прогремел взрыв. Предварительно сообщалось об одном раненом, однако сейчас количество пострадавших возросло.На месте работают сотрудники главка МВД по Запорожской области. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВзрыв прогремел в Мелитополе: есть раненыйВ Мелитополе задержали группу украинских диверсантов

мелитопольский район

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитопольский район, мелитополь, происшествия, взрыв, запорожская область, новые регионы россии, украина, россия, новости