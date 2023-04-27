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Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый
Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый
В Мелитополе Запорожской области возле жилого дома взорвалась самодельная бомба, есть пострадавший. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T07:15
2023-04-27T07:21
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
происшествия
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области возле жилого дома взорвалась самодельная бомба, есть пострадавший. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.Неделю назад вооруженные формирования Украины в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Мелитополя. В результате удара произошел подрыв на территории железнодорожного депо.13 апреля в Мелитополе задержали группу диверсантов, причастных к совершению терактов на территории региона. В начале месяца при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации заявил, что российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полицииНаступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный ударВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, новости, взрыв, россия, украина
Взрыв прогремел в Мелитополе: есть раненый

В Мелитополе у жилого дома взорвалась бомба: один человек ранен

07:15 27.04.2023 (обновлено: 07:21 27.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы "Мелитополь".
Шеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы Мелитополь. - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области возле жилого дома взорвалась самодельная бомба, есть пострадавший. Об этом сообщили в администрации города.
"Примерно в 5.15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Неделю назад вооруженные формирования Украины в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Мелитополя. В результате удара произошел подрыв на территории железнодорожного депо.
13 апреля в Мелитополе задержали группу диверсантов, причастных к совершению терактов на территории региона. В начале месяца при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации заявил, что российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины.
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