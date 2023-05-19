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Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость
Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость
Заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что поврежденный в результате удара российской ракетой "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T21:02
2023-05-19T21:02
2023-05-19T21:02
радио "спутник в крыму"
мнения
михаил горбачев
йенс столтенберг
нато
пентагон
сво
сша
patriot (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что поврежденный в результате удара российской ракетой "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже отремонтирован и возвращен в строй, вряд ли соответствует действительности. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму"."Это ерунда. Это же не батарейки вставить и не плату поменять… Это высокотехнологичное оружие, которое, как я полагаю, может ремонтироваться только там, где его произвели – за океаном. По крайней мере, этот ремонт, как мне представляется, должен производиться не в полевых условиях. Это же не колесо поменять", – сказал специалист.По мнению Горбачева, Пентагон таким образом пытается уверить всех покупателей ЗРК Patriot в действенности, эффективности и практичности этого оружия.17 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что поврежденная на Украине система Patriot "была отремонтирована и находится в рабочем состоянии".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, михаил горбачев, йенс столтенберг, нато, пентагон, сво, сша, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, новости
Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость
Эксперт Горбачев: заявление Пентагона о быстрой починке поврежденного ЗРК Patriot – ерунда
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что поврежденный в результате удара российской ракетой "Кинжал"
американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже отремонтирован и возвращен в строй, вряд ли соответствует действительности. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Это ерунда. Это же не батарейки вставить и не плату поменять… Это высокотехнологичное оружие, которое, как я полагаю, может ремонтироваться только там, где его произвели – за океаном. По крайней мере, этот ремонт, как мне представляется, должен производиться не в полевых условиях. Это же не колесо поменять", – сказал специалист.
По мнению Горбачева, Пентагон таким образом пытается уверить всех покупателей ЗРК Patriot в действенности, эффективности и практичности этого оружия.
"Это чисто бизнес. Например, вчера (генсек НАТО Йенс) Столтенберг вчера заявил, что будет перевооружение армий всех европейских стран и украинской армии на американское оружие. Мы что, будем этого ждать? Поэтому они (СЩА – ред.) пытаются доказать, что все у них хорошо, что мы не очень-то хорошо попали, и что они быстренько отремонтировали", – добавил эксперт.
17 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что поврежденная на Украине система Patriot "была отремонтирована и находится в рабочем состоянии".
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