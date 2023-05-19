https://crimea.ria.ru/20230519/pentagon-zayavil-o-pochinke-patriot-ekspert-otsenil-pravdivost-1128838317.html

Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость

Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивость

Заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что поврежденный в результате удара российской ракетой "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T21:02

2023-05-19T21:02

2023-05-19T21:02

радио "спутник в крыму"

мнения

михаил горбачев

йенс столтенберг

нато

пентагон

сво

сша

patriot (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что поврежденный в результате удара российской ракетой "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже отремонтирован и возвращен в строй, вряд ли соответствует действительности. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму"."Это ерунда. Это же не батарейки вставить и не плату поменять… Это высокотехнологичное оружие, которое, как я полагаю, может ремонтироваться только там, где его произвели – за океаном. По крайней мере, этот ремонт, как мне представляется, должен производиться не в полевых условиях. Это же не колесо поменять", – сказал специалист.По мнению Горбачева, Пентагон таким образом пытается уверить всех покупателей ЗРК Patriot в действенности, эффективности и практичности этого оружия.17 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что поврежденная на Украине система Patriot "была отремонтирована и находится в рабочем состоянии".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозВС РФ разгромили склады иностранной техники на Украине

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил горбачев, йенс столтенберг, нато, пентагон, сво, сша, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, новости