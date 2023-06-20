https://crimea.ria.ru/20230620/politolog-o-planakh-kieva-tsel-vsu--prolomit-oboronu-v-zaporozhe-1129518415.html

Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье

Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье

ВСУ ставят цель "продавить" российскую оборону в Запорожской области, для этого они будут стараться максимально растянуть линию фронта и рассредоточить войска и РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T21:17

2023-06-20T21:17

2023-06-20T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. ВСУ ставят цель "продавить" российскую оборону в Запорожской области, для этого они будут стараться максимально растянуть линию фронта и рассредоточить войска и вооружения РФ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил политолог, военный волонтер Алексей Живов.По мнению экперта, в этой связи логично ожидать попыток ограниченных десантных операций в Херсонской области. Он также не исключает вероятности захода украинских диверсионных групп в российские регионы. В первую очередь это Шебекино и Белгород. Кроме того, возможны попытки нападения на Приднестровье."Задача ВСУ – максимально растянуть наши оборонительные ресурсы и возможности, чтобы проломить Запорожье. То есть, цель именно там. Они не просто так идут по трупам, раз за разом катками проезжая каждое село", – подчеркнул Живов.Волонтер привел пример села Пятихатки, которое уже несколько раз переходило от украинских боевиков российским военным. Сегодня ВСУ вновь начали артиллерийский обстрел российских позиций и пытаются захватить населенный пункт при поддержке танковой колонны. Это уже третья за неделю "битва за Пятихатки", добавил он."Это для ВСУ принципиально важно. Но из-за недостатка авиации и артиллерии они не могут подавить наши позиции. Значит, им необходимо растянуть фронт. И они будут пытаться это делать. Не сомневайтесь. Это не конец и не середина, а только первые части "марлезонского балета" под названием украинский контрнаступ", – считает Живов.Но, по словам политолога, первая часть явно идет не по плану украинских военных. Верный признак этого – заявления представителей киевского режима о якобы высоких потерях среди российских военных. Как только слышите, что враг говорит о чьих-то потерях, значит у него все плохо, резюмировал Живов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Также Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасамиРоссийские военные отразили 14 атак ВСУ за суткиКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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