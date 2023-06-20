https://crimea.ria.ru/20230620/rossiyskie-voennye-otrazili-14-atak-vsu-za-sutki-1129510812.html

Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки

Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:18

2023-06-20T15:18

2023-06-20T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены 14 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Донецком направлении успешно отбиты 10 атак противника.Еще четыре попытки наступления отбиты на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику

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запорожская область

времевский выступ

донецкая народная республика (днр)

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2023

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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, запорожская область, времевский выступ, донецкая народная республика (днр), донецк