Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
Минобороны: на Донецком направлении и Времевском выступе отбиты 14 атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены 14 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Донецком направлении успешно отбиты 10 атак противника.
"Активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.
Еще четыре попытки наступления отбиты на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении.
"Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин", - добавили в Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.
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