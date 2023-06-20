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Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T15:18
2023-06-20T15:18
новости
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времевский выступ
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены 14 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Донецком направлении успешно отбиты 10 атак противника.Еще четыре попытки наступления отбиты на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
https://crimea.ria.ru/20230620/vzryvy-vo-lvove-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-povrezhdena-infrastruktura-1129497963.html
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, запорожская область, времевский выступ, донецкая народная республика (днр), донецк
Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки

Минобороны: на Донецком направлении и Времевском выступе отбиты 14 атак ВСУ

15:18 20.06.2023
 
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, отражены 14 украинских атак. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Донецком направлении успешно отбиты 10 атак противника.
"Активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.
Еще четыре попытки наступления отбиты на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении.
"Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин", - добавили в Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.
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