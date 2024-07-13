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ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России
ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.07.2024
ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T08:41
2024-07-13T08:44
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
ростовская область
белгородская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Утром в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240713/vozgoranie-proizoshlo-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-iz-za-ataki-bpla-1138821030.html
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, белгородская область, курская область
ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России

ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями - МО РФ

08:41 13.07.2024 (обновлено: 08:44 13.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Утром в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА.
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
06:56
Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Ростовская областьБелгородская областьКурская область
 
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