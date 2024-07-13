https://crimea.ria.ru/20240713/pvo-sbila-4-ukrainskikh-bpla-nad-tremya-oblastyami-rossii-1138821407.html

ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России

ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.07.2024

ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России

Дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T08:41

2024-07-13T08:41

2024-07-13T08:44

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Утром в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240713/vozgoranie-proizoshlo-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-iz-za-ataki-bpla-1138821030.html

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белгородская область

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2024

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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, белгородская область, курская область