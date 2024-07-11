https://crimea.ria.ru/20240711/byut-iz-minometov-vsu-atakovali-zhilye-doma-v-novoy-kakhovke-1138782753.html

Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке

Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке

Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:13

2024-07-11T20:13

2024-07-11T20:16

херсонская область

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий ударов.На прошлой неделе ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиРоссийские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

херсонская область

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо