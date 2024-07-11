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Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:16
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий ударов.На прошлой неделе ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиРоссийские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
херсонская область
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилые многоэтажки Новой Каховки из минометов – Сальдо
20:13 11.07.2024 (обновлено: 20:16 11.07.2024)