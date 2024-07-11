Рейтинг@Mail.ru
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/byut-iz-minometov-vsu-atakovali-zhilye-doma-v-novoy-kakhovke-1138782753.html
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:13
2024-07-11T20:16
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138781474_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5430967eb159ee25a8fb2f4a6e735115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий ударов.На прошлой неделе ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиРоссийские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
херсонская область
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138781474_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_a9f7b5f7ba5188822bb20f214847de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо
Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке

ВСУ обстреляли жилые многоэтажки Новой Каховки из минометов – Сальдо

20:13 11.07.2024 (обновлено: 20:16 11.07.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. В результате террористических ударов несколько жилых домов получили повреждения, возникли пожары", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий ударов.
На прошлой неделе ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
 
Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир Сальдо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
20:16Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
20:13Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
20:03В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
19:48Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
19:39Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
19:25На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
19:17В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
19:03Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
18:59В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
18:47После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
18:45В русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульев
18:16ФСБ показала видео задержания замышлявшего атаку на храм террориста 2:15
17:39Стала известна причина крупного лесного пожара под Судаком
17:25Пожар в горах под Судаком локализован
17:22Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
16:51Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водители
16:44Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
16:23Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
15:56Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину
Лента новостейМолния