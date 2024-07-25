https://crimea.ria.ru/20240725/ocherednaya-ataka-na-belgorodskiy-rayon--ranen-mirnyy-zhitel-1139124179.html

Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель

Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель

Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T16:10

2024-07-25T16:10

2024-07-25T16:28

вячеслав гладков

белгород

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под атаку дрона в поселке Октябрьском попал местный житель на автомобиле. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Пострадавшего доставят в городскую больницу Белгорода, где окажут необходимую помощь. Также в результате атаки беспилотника посечен фасад коммерческого объекта. А в поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое раненыДевять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия