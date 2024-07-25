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Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель
Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель
Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T16:10
2024-07-25T16:28
вячеслав гладков
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под атаку дрона в поселке Октябрьском попал местный житель на автомобиле. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Пострадавшего доставят в городскую больницу Белгорода, где окажут необходимую помощь. Также в результате атаки беспилотника посечен фасад коммерческого объекта. А в поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое раненыДевять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое ранены
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Очередная атака на Белгородский район – ранен мирный житель

Мирный житель пострадал после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

16:10 25.07.2024 (обновлено: 16:28 25.07.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОчередная атака на Белгород – ранен мирный житель
Очередная атака на Белгород – ранен мирный житель
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под атаку дрона в поселке Октябрьском попал местный житель на автомобиле. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит.
"В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма", - написал Гладков.
Пострадавшего доставят в городскую больницу Белгорода, где окажут необходимую помощь. Также в результате атаки беспилотника посечен фасад коммерческого объекта. А в поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
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