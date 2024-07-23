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Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
За вчерашний день девять мирных жителей ранены при обстрелах ВСУ, среди них – двое детей. Еще один местный житель погиб, сообщил в своем Тelegram-канале... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:48
2024-07-23T11:48
2024-07-23T11:48
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За вчерашний день девять мирных жителей ранены при обстрелах ВСУ, среди них – двое детей. Еще один местный житель погиб, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Двое детей получили ранения в селе Никольское. Одного из них из-за тяжести травм отправят в московскую больницу. "В связи с тем, что ранение лица, которое получил один из подростков, требует оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сегодня запланирована его транспортировка в Российскую детскую клиническую больницу", - написал Гладков. Всего в Белгородской области под атаку ВСУ попали 12 населенных пунктов: поселок Северный, села Беловское, Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Петровка, Устинка, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое раненыМужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноДвое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ – Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За вчерашний день девять мирных жителей ранены при обстрелах ВСУ, среди них – двое детей. Еще один местный житель погиб, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Произошло очень тяжелое событие, страшное событие для всех нас – человек, который получил ранения в Маломихайловке, скончался от полученных ран, большое количество ожогов получил", - сказал губернатор и выразил соболезнования родным погибшего.
Двое детей получили ранения в селе Никольское. Одного из них из-за тяжести травм отправят в московскую больницу.
"В связи с тем, что ранение лица, которое получил один из подростков, требует оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сегодня запланирована его транспортировка в Российскую детскую клиническую больницу", - написал Гладков.
Всего в Белгородской области под атаку ВСУ попали 12 населенных пунктов: поселок Северный, села Беловское, Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Петровка, Устинка, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори.
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