https://crimea.ria.ru/20240723/devyat-mirnykh-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-raneny-pri-obstrelakh-vsu-1139068370.html

Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ

Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Девять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ

За вчерашний день девять мирных жителей ранены при обстрелах ВСУ, среди них – двое детей. Еще один местный житель погиб, сообщил в своем Тelegram-канале... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:48

2024-07-23T11:48

2024-07-23T11:48

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. За вчерашний день девять мирных жителей ранены при обстрелах ВСУ, среди них – двое детей. Еще один местный житель погиб, сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Двое детей получили ранения в селе Никольское. Одного из них из-за тяжести травм отправят в московскую больницу. "В связи с тем, что ранение лица, которое получил один из подростков, требует оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сегодня запланирована его транспортировка в Российскую детскую клиническую больницу", - написал Гладков. Всего в Белгородской области под атаку ВСУ попали 12 населенных пунктов: поселок Северный, села Беловское, Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Петровка, Устинка, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - трое раненыМужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноДвое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво