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Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе
Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе
Житель села Новое Волоконовского района Белгородской области получил осколочные ранения спины и грудной клетки в результате атаки ВСУ. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T18:30
2024-07-25T18:30
2024-07-25T18:30
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новое Волоконовского района Белгородской области получил осколочные ранения спины и грудной клетки в результате атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор также отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.От взрыва также пострадала легковушка, припаркованная рядом, добавил он.Ранее в четверг Гладков также сообщал, что сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Кроме того, в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под ШебекиноМужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предметеДевять мирных жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ
белгородская область
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгородская область
Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на жилой дом в селе
Осколочные ранения получил житель села Новое Белгородской области из-за атаки ВСУ