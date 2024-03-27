https://crimea.ria.ru/20240327/v-sentyabre-v-krymu-proydut-vybory-1136071307.html

В сентябре в Крыму пройдут выборы

В сентябре в Крыму пройдут выборы - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В сентябре в Крыму пройдут выборы

Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T13:30

2024-03-27T13:30

2024-03-27T13:30

выборы

крым

центризбирком (цик рф)

сергей аксенов

новости крыма

единый день голосования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Об этом со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева сообщает РИА Новости.Он также отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдет в Хакасии. Еще в 13 российских регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех - выборы глав административных центров субъектов. В 21 регионе запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов.Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семьяВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологЧто говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, крым, центризбирком (цик рф), сергей аксенов, новости крыма, единый день голосования