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В сентябре в Крыму пройдут выборы
В сентябре в Крыму пройдут выборы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В сентябре в Крыму пройдут выборы
Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T13:30
2024-03-27T13:30
2024-03-27T13:30
выборы
крым
центризбирком (цик рф)
сергей аксенов
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единый день голосования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Об этом со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева сообщает РИА Новости.Он также отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдет в Хакасии. Еще в 13 российских регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех - выборы глав административных центров субъектов. В 21 регионе запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов.Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семьяВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологЧто говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, крым, центризбирком (цик рф), сергей аксенов, новости крыма, единый день голосования
В сентябре в Крыму пройдут выборы
ЦИК: в единый день голосования в сентябре пройдут выборы в Крыму и других регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Об этом со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева сообщает РИА Новости.
"Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации - 19 субъектов. И в трех регионах - Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Республика Крым - (пройдут) непрямые выборы, выборы заксобрания", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он также отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдет в Хакасии. Еще в 13 российских регионах состоятся выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех - выборы глав административных центров субъектов. В 21 регионе запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов.
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.
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