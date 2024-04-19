https://crimea.ria.ru/20240419/pochemu-putin-odobril-novyy-srok-polnomochiy-aksenova-1136684047.html

Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова

Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок, основываясь на детальном анализе мнений крымчан о его... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T12:43

2024-04-19T12:43

2024-04-19T12:44

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок, основываясь на детальном анализе мнений крымчан о его работе в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне в ходе видеовстречи Владимира Путина с Сергеем Аксеновым, российский лидер поддержал выдвижение действующего главы республики на новый срок. Он отметил, что президент всегда акцентирует внимание на уровень поддержки главы региона местным населением, поскольку считает это главным фактором при принятии окончательного решения на своем, высшем уровне."Владимир Владимирович всегда подчеркивает: "Доверие граждан – это ключевое. Да, я как президент вас поддержал. Но вы должны получить поддержку в регионе от жителей". И, видимо, у президента есть убеждение в том, что Аксенов такого рода поддержку получит", – заключил эксперт.Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации по итогам прошедших в стране выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:История российского Крыма была и будет историей успеха – АксеновАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в КрымуАксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок

https://crimea.ria.ru/20240418/krym-za-10-let-v-pyat-raz-uvelichil-sobstvennye-dokhody---aksenov-1136664867.html

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крым, владимир путин (политик), сергей аксенов, политика, общество, новости крыма, юрий светов, мнения