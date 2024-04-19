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Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240419/pochemu-putin-odobril-novyy-srok-polnomochiy-aksenova-1136684047.html
Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова
Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок, основываясь на детальном анализе мнений крымчан о его... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T12:43
2024-04-19T12:44
радио "спутник в крыму"
крым
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок, основываясь на детальном анализе мнений крымчан о его работе в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.Накануне в ходе видеовстречи Владимира Путина с Сергеем Аксеновым, российский лидер поддержал выдвижение действующего главы республики на новый срок. Он отметил, что президент всегда акцентирует внимание на уровень поддержки главы региона местным населением, поскольку считает это главным фактором при принятии окончательного решения на своем, высшем уровне."Владимир Владимирович всегда подчеркивает: "Доверие граждан – это ключевое. Да, я как президент вас поддержал. Но вы должны получить поддержку в регионе от жителей". И, видимо, у президента есть убеждение в том, что Аксенов такого рода поддержку получит", – заключил эксперт.Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации по итогам прошедших в стране выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:История российского Крыма была и будет историей успеха – АксеновАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в КрымуАксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
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крым, владимир путин (политик), сергей аксенов, политика, общество, новости крыма, юрий светов, мнения
Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова

Поддержка Путиным Аксенова основана на детальном анализе мнений крымчан – политолог

12:43 19.04.2024 (обновлено: 12:44 19.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый срок, основываясь на детальном анализе мнений крымчан о его работе в регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
Накануне в ходе видеовстречи Владимира Путина с Сергеем Аксеновым, российский лидер поддержал выдвижение действующего главы республики на новый срок.
"Этому предшествовали детальный анализ соответствующих структур правительственных и администрации президента, изучение общественного мнения в Крыму. И после уже был совершен вот такой формальный шаг – обращение руководителя Республики Крым к президенту, который дает ему свое "благословение", – сказал Светов.
Он отметил, что президент всегда акцентирует внимание на уровень поддержки главы региона местным населением, поскольку считает это главным фактором при принятии окончательного решения на своем, высшем уровне.
"Владимир Владимирович всегда подчеркивает: "Доверие граждан – это ключевое. Да, я как президент вас поддержал. Но вы должны получить поддержку в регионе от жителей". И, видимо, у президента есть убеждение в том, что Аксенов такого рода поддержку получит", – заключил эксперт.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации по итогам прошедших в стране выборов.
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