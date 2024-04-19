https://crimea.ria.ru/20240419/istoriya-rossiyskogo-kryma-byla-est-i-budet-istoriey-uspekha--aksenov-1136677812.html
История российского Крыма была и будет историей успеха – Аксенов
История российского Крыма была и будет историей успеха – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
История российского Крыма была и будет историей успеха – Аксенов
История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Об этом в 241 годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи заявил глава... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T08:32
2024-04-19T08:32
2024-04-19T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Об этом в 241 годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи заявил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, "Крым – Россия навсегда" – девиз на все времена. Так в 2014 году говорили крымчане, так могли бы сказать и наши предки 241 год назад, когда императрица Екатерина II подписала свой судьбоносный Манифест, отметил Аксенов.Он напомнил, что вместе с Россией на крымскую землю пришел мир. Древняя Таврида расцвела, получила мощный импульс развития по всем направлениям, стала родным домом для многих народов и незыблемым южным форпостом нашего Отечества."В 2014 году мы продолжили наш "путь на пользу", вернувшись домой. За нами последовали братья и сестры, живущие на других исторических русских землях, обманом отторгнутых от России", – продолжил Аксенов и подчеркнул, что долг крымчан – сохранить и защитить великое наследие, оставленное предками. В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал 19 апреля датой рождения российского Крыма. Так как с тех пор полуостров всегда был и оставался российским. Крымчане никогда не отказывались от своей принадлежности к русскому народу, русской культуре, всегда смотрели в сторону России.После присоединения Крыма весь Юг России получил мощнейший импульс развития. В регионе начался настоящий экономический бум, подчеркнул глава крымского парламента. Возводились Херсон, Николаев, Одесса, заработали верфи, были проложены дороги, построены современные предприятия.Он также отметил, что всякий раз возвращение России в Новороссию возобновляло процесс ее стремительного развития. И выразил уверенность, что и сейчас, когда Россия вернула себе Крым и возвращает Новороссию, результат будет точно таким же.
https://crimea.ria.ru/20240419/prisoedinenie-kryma-k-rossii-v-1783-m-i-2014-m-v-chem-skhodstvo-1136665895.html
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сергей аксенов, владимир константинов, крым, россия, история, екатерина ii, владимир путин (политик), общество, праздники и памятные даты
История российского Крыма была и будет историей успеха – Аксенов
После воссоединения с Россией Крым получил мощный импульс развития - Аксенов
08:32 19.04.2024 (обновлено: 09:01 19.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Об этом в 241 годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи заявил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, "Крым – Россия навсегда" – девиз на все времена. Так в 2014 году говорили крымчане, так могли бы сказать и наши предки 241 год назад, когда императрица Екатерина II подписала свой судьбоносный Манифест, отметил Аксенов.
"Этому событию посвящена сегодняшняя памятная дата – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Можно сказать, что это "путь на пользу", как назвали путешествие великой императрицы в "полуденный край". Путь, пролегающий через века", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он напомнил, что вместе с Россией на крымскую землю пришел мир. Древняя Таврида расцвела, получила мощный импульс развития по всем направлениям, стала родным домом для многих народов и незыблемым южным форпостом нашего Отечества.
"В 2014 году мы продолжили наш "путь на пользу", вернувшись домой. За нами последовали братья и сестры, живущие на других исторических русских землях, обманом отторгнутых от России", – продолжил Аксенов и подчеркнул, что долг крымчан – сохранить и защитить великое наследие, оставленное предками.
В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал 19 апреля датой рождения российского Крыма. Так как с тех пор полуостров всегда был и оставался российским. Крымчане никогда не отказывались от своей принадлежности к русскому народу, русской культуре, всегда смотрели в сторону России.
"Крым обеспечивал России надежный выход к черноморским берегам, открывал широчайшие возможности морской торговли. Все это делает Крым стратегически важным регионом для России и сегодня", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
После присоединения Крыма весь Юг России получил мощнейший импульс развития. В регионе начался настоящий экономический бум, подчеркнул глава крымского парламента. Возводились Херсон, Николаев, Одесса, заработали верфи, были проложены дороги, построены современные предприятия.
Он также отметил, что всякий раз возвращение России в Новороссию возобновляло процесс ее стремительного развития. И выразил уверенность, что и сейчас, когда Россия вернула себе Крым и возвращает Новороссию, результат будет точно таким же.