https://crimea.ria.ru/20240424/kandidaty-v-silovoy-blok-pravitelstva-rf-budut-opredeleny-do-20-maya-1136798011.html

Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая

Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая

Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T08:53

2024-04-24T08:53

2024-04-24T08:59

валентина матвиенко

совет федерации

новости

россия

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.После 5 мая все члены Совета Федерации будут уже находиться в Москве, и как только президент внесет кандидатуры, будут проведены все процедуры с участием профильных комитетов и после этого будет принято решение, сказала Матвиенко. "Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим. Я так, по крайней мере, ожидаю", – уточнила она.Также спикер Совета Федерации допустила возможность кадровых перестановок в новом составе правительстве РФ, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации, новости, россия, правительство россии