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Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая
Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая
Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T08:53
2024-04-24T08:53
2024-04-24T08:59
валентина матвиенко
совет федерации
новости
россия
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.После 5 мая все члены Совета Федерации будут уже находиться в Москве, и как только президент внесет кандидатуры, будут проведены все процедуры с участием профильных комитетов и после этого будет принято решение, сказала Матвиенко. "Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим. Я так, по крайней мере, ожидаю", – уточнила она.Также спикер Совета Федерации допустила возможность кадровых перестановок в новом составе правительстве РФ, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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валентина матвиенко, совет федерации, новости, россия, правительство россии
Кандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 мая
Кандидаты в силовой блок нового состава правительства РФ будут определены до 20 мая
08:53 24.04.2024 (обновлено: 08:59 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"До 20 мая мы определимся по кандидатурам, которые относятся к компетенции Совета Федерации, и доложим свою позицию президенту. Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу. Поэтому затяжки не будет", – сказала она в интервью агентству.
После 5 мая все члены Совета Федерации будут уже находиться в Москве, и как только президент внесет кандидатуры, будут проведены все процедуры с участием профильных комитетов и после этого будет принято решение, сказала Матвиенко. "Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим. Я так, по крайней мере, ожидаю", – уточнила она.
Также спикер Совета Федерации допустила возможность кадровых перестановок
в новом составе правительстве РФ, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.