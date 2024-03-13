https://crimea.ria.ru/20240313/k-chemu-privelo-agressivnoe-vliyanie-naseleniya-zapadnoy-ukrainy-na-vlasti-1135625257.html

К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти

К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти - РИА Новости Крым, 13.03.2024

К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти

Агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока. Такое... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T16:33

2024-03-13T16:33

2024-03-13T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока. Такое мнение высказал профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов в ходе презентации книги "Нахватанное – ребром выперло. Распад Украины в записках журналиста: 1997-2024" на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.В качестве примера Владимир Орехов привел принятие Украиной в 1989 году закона о государственных языках. Закон был принят еще во время нахождения Украины в составе СССР. Тем не менее, документом украинский язык признан единственным государственным, а русский лишался всякого статуса. Ему просто гарантировали свободное функционирование.Что касается русского языка, то Украина изначально знала, что этот язык важен, отметил эксперт. Половина населения Украины говорила по-русски. Учитывая этот фактор, второй президент Украины Леонид Кучма шел на выборы с лозунгом о том, что сделает русский язык вторым государственным. Он победил на выборах, после была принята конституция, и "о статусе русского как государственного тут же забыли".По мнению эксперта, 1991 год – это тот год, когда Крым осознал, что с Украиной он жить не сможет. Поэтому первый в Советском Союзе референдум прошел именно в Крыму. На нем решался вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в СССР в качестве 16-й республики.

https://crimea.ria.ru/20230723/esli-zapadnaya-ukraina-voydet-v-sostav-polshi-prognoz-eksperta-1130254846.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, политика, русский язык, крым, россия, общество