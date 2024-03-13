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К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти
К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти - РИА Новости Крым, 13.03.2024
К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти
Агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока. Такое... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T16:33
2024-03-13T16:49
украина
мнения
политика
русский язык
крым
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока. Такое мнение высказал профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов в ходе презентации книги "Нахватанное – ребром выперло. Распад Украины в записках журналиста: 1997-2024" на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.В качестве примера Владимир Орехов привел принятие Украиной в 1989 году закона о государственных языках. Закон был принят еще во время нахождения Украины в составе СССР. Тем не менее, документом украинский язык признан единственным государственным, а русский лишался всякого статуса. Ему просто гарантировали свободное функционирование.Что касается русского языка, то Украина изначально знала, что этот язык важен, отметил эксперт. Половина населения Украины говорила по-русски. Учитывая этот фактор, второй президент Украины Леонид Кучма шел на выборы с лозунгом о том, что сделает русский язык вторым государственным. Он победил на выборах, после была принята конституция, и "о статусе русского как государственного тут же забыли".По мнению эксперта, 1991 год – это тот год, когда Крым осознал, что с Украиной он жить не сможет. Поэтому первый в Советском Союзе референдум прошел именно в Крыму. На нем решался вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в СССР в качестве 16-й республики.
https://crimea.ria.ru/20230723/esli-zapadnaya-ukraina-voydet-v-sostav-polshi-prognoz-eksperta-1130254846.html
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украина, мнения, политика, русский язык, крым, россия, общество
К чему привело агрессивное влияние населения западной Украины на власти

Население западной Украины агрессивно влияет на власти страны – эксперт

16:33 13.03.2024 (обновлено: 16:49 13.03.2024)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока. Такое мнение высказал профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов в ходе презентации книги "Нахватанное – ребром выперло. Распад Украины в записках журналиста: 1997-2024" на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.

"Украина соединила два народа с абсолютно разной ментальностью. Ментальность Крым и Донбасса – это не ментальность бунтарей, людей, готовых идти на конфликт с кем угодно в любой момент. Ментальность людей Западной Украины совершенно иная. Проблема Украины заключается в том, что агрессивное меньшинство Запада стало влиять на власть Украины и влияло до такой степени, что мнение юго-востока и Крыма в конце концов перестали учитывать абсолютно. В Крыму это стало очевидно задолго до 1997 года", – сказал эксперт.

В качестве примера Владимир Орехов привел принятие Украиной в 1989 году закона о государственных языках. Закон был принят еще во время нахождения Украины в составе СССР. Тем не менее, документом украинский язык признан единственным государственным, а русский лишался всякого статуса. Ему просто гарантировали свободное функционирование.

"На западной Украине эту статью восприняли как "разговаривайте дома по-русски". А мы в Крыму восприняли его как право использовать русский в официальной, деловой работе, образовании и прочем. И дальше какие бы законы ни принимались на Украине, они трактовались особым образом на Западе и особым образом на Юго-Востоке, причем очень часто – абсолютно противоположным образом", – уточнил Орехов.

Что касается русского языка, то Украина изначально знала, что этот язык важен, отметил эксперт. Половина населения Украины говорила по-русски. Учитывая этот фактор, второй президент Украины Леонид Кучма шел на выборы с лозунгом о том, что сделает русский язык вторым государственным. Он победил на выборах, после была принята конституция, и "о статусе русского как государственного тут же забыли".
По мнению эксперта, 1991 год – это тот год, когда Крым осознал, что с Украиной он жить не сможет. Поэтому первый в Советском Союзе референдум прошел именно в Крыму. На нем решался вопрос о выходе из состава Украины и вхождении в СССР в качестве 16-й республики.
"И крымчане тогда уже, на том первом референдуме сказали: "да, мы за это". Другой вопрос, что Украина не позволила нам совершить такой маневр", – резюмировал эксперт.
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